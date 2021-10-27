換命真相 | 林凱恩IG突然消失　慘遭刪除帳戶：純屬不幸，冇事嘅

撰文：邱愛霖
出版：更新：

無綫（TVB）電視劇《換命真相》中，林凱恩（Iris）飾演地產集團大老闆林韋辰（飾康永仁）的千金Kimberly，似乎與譚俊彥（飾時光）有感情線。其角色斯文有氣質，與她在TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》的角色「Bonnie」男仔頭形象截然不同。

林凱恩在《換命真相》飾演林韋辰（飾康永仁）的千金Kimberly。（劇集截圖）

Iris飾演「Bonnie」大受歡迎，因角色是男仔頭形象而被定型，故不少劇集中，她均以中性打扮現身。然而，現實中的她女人味滿溢，早前不時在IG上載性感美照，在《她她她的少女時代》又穿上低胸連身短裙，大曬好身材，絕對有潛質做氣質淑女。

林凱恩同周嘉洛在《愛回家之開心速遞》中是熒幕情侶，深得觀眾喜愛！（IG/@iris_lammm）

她接受《香港01》訪問時表示，她在此劇中會連戲至大結局，演技都算有所發揮。她又表示，Bonnie比較貼近她的性格：「出場嗰陣望住自己都唔慣，好女仔，但呢個角色可以訓練到我斯文返啲。」

身材好好。（劇集截圖）

今年1月初Iris爆出艷照事件，有傳她因此遭雪藏大半年。而今年她只有兩套劇出街，另外一套是今年初播畢的《愛美麗狂想曲》。面對雪藏傳言，Iris笑言：「天氣成日都轉㗎啦，而家就嚟凍，我都要着多件衫，其他嘢唔理啦！努力做好自己！」她又表示，之後應該會仲有劇出街，但一切仍是未知之數，亦未知《食腦喪B》的播映日期。

至於她的IG帳戶突然關閉，粉絲擔心是否她有事發生，她則解釋：「唔知咩原因畀人Delete咗個Account。但純屬不幸，冇事嘅，哈哈！」

點擊睇林凱恩性感美照：

+40
換命真相 | 劉佩玥被變態佬偷底褲　露美背長腿同丘梓謙玩曖昧換命真相 | 楊卓娜喊戲連場唔覺悶　獲封「喊戲專業戶」感搞笑全民造星IV｜傳「內定女團成員」蘇菲勁多鏡頭　KB愛將東東企C位李佳芯同高海寧合照曬姊妹情　着上高踭鞋網民：你終於高過高寧換命真相 | 穿越故事好啱睇懸念吸引　原來改變唔到命運先最好睇柳俊江跑渣馬新歡Grace撐場IG曝光　5月已開始放閃係楊文蔚經理人
換命真相
林凱恩
無綫電視 TVB 電視廣播有限公司
本地劇集