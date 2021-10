娛樂圈有不少星級家庭,例如謝賢、任達華一家等等,其中就數秦沛、姜大衛、爾冬陞、姜文傑、姜麗文一家出產最多明星。秦沛、姜大衛蹤橫影視界,爾冬陞是業界導演表表者,姜文傑和姜麗文則專攻歌演。



左至右,爾冬陞,秦沛,姜大衛。(IG@lesleychianglove)

來自電影《五億探長雷洛傳︰雷老虎》,秦沛飾演的顏同探長,一句︰「你大我呀!」成經典。(影片截圖)

今日(30/11)姜麗文在她的IG上貼出了秦沛,姜大衛和爾冬陞的合照,並寫道:「The. Cutest. Photo. Ever. Welcome back to Hong Kong, Daddy!」原來秦沛已經來香港,並和兄弟相聚。網民留言說:「一門三傑」,「家中三寶,亦係影視界三個寶藏級人馬」。