韓國網民熱議「哪位女星最受歡迎」　數據揭秘這個美女零負評

《海岸村恰恰恰》中飾演「洪班長」的金宣虎爆出負面消息後，備受網友熱議，隨南韓媒體「Dispatch」追蹤報導，指出前女友崔英雅捏造不實言論，加上周遭親友指證歷歷，導致輿論風向改變，也引起不少話題。



近日有網友在南韓人氣論壇「theqoo」討論「哪位女明星最受歡迎」，直指「沒有看過有男星討厭她」，並貼出多張女星「朴寶英」的照片，不少網友表示「可愛到捨不得罵她」、「男女老少都通吃」。

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》數據顯示，朴寶英近一年網路聲量多集中在2021年5月至6月，該時段推出《某一天滅亡來到我家門前》，在網路上不僅造成話題，也讓朴寶英曾出演的另兩部戲劇備受矚目。

【圖輯】點圖看朴寶英3部經典作品👇👇👇

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(1)《某一天滅亡來到我家門前》

今（2021）年5月10日推出的《某一天滅亡來到我家門前》，講述由徐仁國飾演的「滅亡」與朴寶英飾演的人類「卓東景」，兩人因簽訂生命契約，發展出致命限定100天的奇幻浪漫故事，人類與人神間管理者的愛情故事扣人心弦，其中第五集朴寶英與徐仁國在雨中浪漫激吻更是引爆網友熱議。不少人看完後表示「演員演技沒話說，滅亡超帥，東景很可愛，畫面也美」、「仁國、寶英真的演得很好」，兩人演技深受網友一致好評。

(2)《大力女子都奉順》

《大力女子都奉順》為2017年播出的韓劇，以朴寶英飾演的大力女「都奉順」為故事主軸，結合幻想、喜劇、動作等元素，講述與安敏赫（朴炯植 飾演）、印國斗（金志洙 飾演）的有趣故事，除了有網友大讚大力女人設超級可愛，朴寶英在劇中活躍的表現，也讓不少人直言「都奉順這個角色真的是屬於朴寶英的」，朴寶英和朴炯植的「狗狗CP」也深受網友喜愛，更榮獲第13屆「Annual Soompi Awards」的Best Couple獎項。

(3)《Oh！我的鬼神君》

2015年推出的韓劇《Oh！我的鬼神君》，由朴寶英飾演女主角「羅奉仙」，並擔任曹政奭飾演的「姜宣宇」助手，羅奉仙因八字過輕、擁有靈異體質，不僅時常有冤魂請她完成人生遺願，還需讓處女鬼申順愛附身。網友評價這齣戲劇除了展現歡樂外，也揭露人性掙扎與黑暗面，不少網友稱讚朴寶英演技到位，適時配合劇情轉換性格，也讓她因此獲得2015 APAN Star Awards中篇電視劇女子優秀演技賞、第四屆DramaFever Awards最佳女演員的殊榮。

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