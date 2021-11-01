任噏亂評｜TVB與ViuTV 11月大戰開始　可以寫包單收視結果

TVB和ViuTV於11月又一場大戰展開，大家都知道J2台在這個月開始改革，一連串的新綜藝節目將會開始（詳細見：分析J2新一輪綜藝節目 竟然用呢個節目同《全民造星IV》撞時間？，而且每一個都和平時針對翡翠台的受眾不一樣，所以節目比較特別，完全不似是TVB本來的風格，其實是值得期待的。

至於翡翠台除了有兩套台慶劇之外，新綜藝《男神廚房》正式上架，大家都記得多年前《美女廚房》如何哄動，今次基本可以說是照搬過來，只是主持換掉，相信也會吸引一班當年的觀眾。

TVB一堆新綜藝節目將會在翡翠台和J2推出。

話明兩台大戰，ViuTV的節目也絕不惹小，晚上九點半播皇牌節目《全民造星IV》，直撼TVB的台慶劇《星空下的仁醫》。而十點半的綜藝時段有由MIRROR暫時人氣最高的Anson Lo的節目《神的女主角》，以神徒的瘋狂程度，基本上肯定收視會固定在4點以上，加上《全民造星IV》又是一個可以將收視推高的節目，本身ViuTV已經將自己這個時段的慣性收視保持在3點，相信接下來兩星期甚至可以去到5點，絕對是一個值得期待的成績。

《全民造星IV》肯定會將ViuTV收視推上一個高峰。（資料圖片）

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ViuTV會進一步推高收視，那代表TVB會下跌嗎？當然不是這樣。一直以來，兩台的人都口上說希望演藝圈可以再擴大一些，再做好一些，吸引更多已對香港電視失去興趣的觀眾回來，而正正兩台都推出革新、質素好的節目是一個最關鍵的所在，所以兩台大戰，並不是要有一方死，而是在競爭之下因為壓力而做得更好，這才是大戰最理想的戰果吧？今次，相信兩台都已經將自己能在有限情況和資源下，把節目質素最大限度地提高，得益的始終是觀眾，可以大膽地說，沒一個台收視會跌，齊齊升！

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