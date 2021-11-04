演唱會｜巨型天幕下外太空搵UFO　夏韶聲：太啱聽捉我走點算？

夏韶聲（Danny Summer）和鄧建明（Joey Tang）兩位BAND界殿堂級人馬將於11月13日以及14日，於九龍灣展覽Star All舉辦《Arrival ∞ Departure 夏韶聲 x JOEY TANG LIVE 2021》。「夏韶聲？講UFO？」對了！因為不止是聽歌這麼簡單，還要和大家一齊搵「陳仔」。不過夏韶聲接受《香港01》訪問時，卻是擔心另一件事：「佢有冇買飛入場先？」



夏韶聲將與Joey Tang聯手，於11月13-14日，在九展Stall Hall舉行《Arrival ∞ Departure 夏韶聲 x JOEY TANG LIVE 2021》。（海報）

講起夏韶聲，00後年輕一代會想起他是那個節目《甜爺爺》中出現過的「爺爺」，8，90後的則會說他熱愛探究「陳仔」和UFO的專家，6，70後一代就會話：「佢咪嗰個香港搖滾之父，首《交叉點》好好聽㗎。」

夏韶聲感性地指現時使用的結他是全世界僅有一支，並會日後留給Kyle。（《甜爺爺》截圖）

夏韶聲彈結他的起點始於80年代：「我82年認識竹田和夫，加入樂隊Creation tour完日本，佢送咗支ESP(結他)畀我，同我講『如果你想唱好啲Blues，你要彈下結他㗎！』就係咁我由83年先至孭起支結他，一直到依家。」

夏韶聲（夏爺）真係Rock友嚟。

他在1979年推出的音樂大碟《童年時》以沙啞獨特的唱腔而為人所熟悉，之後陸續推出的《夏韶聲》、《你喚醒我的靈魂》、《Once Upon a Time…》也大受歡迎，1998年的Hi-Fi碟《諳》更受到音響界發燒友追捧，其後多年更陸續推出同名大碟《諳》2-5。夏韶聲和鄧建明合作開騷，不用多說，絕對能令人「耳朵懷孕了」。

好早期已經走遍香港各個地方表演。

據知這次音響會以太空作為主題，會場設有一個270度超巨型LED天幕，令大家有飛出家園，致身於外太空的體驗，配合上夏韶聲和鄧建明為主題「Arrival & Departure」精心挑選的歌單，買飛入場的人能體驗遠遠不止是視聽上的震撼，而是能體驗沉浸在外太空之中，可說是為求每一位入場觀眾都欣賞到這個天幕而不惜功本地做。

夏韶聲有「香港搖滾之父」之稱。（夏韶聲IG圖片）

Joey在訪問提及過，自己與Danny Summer相識41年：「我16、17歲時已被他揀選中做和音，佢亦都係第一個搵我當專業樂手嘅人，當時我好開心，因我係佢嘅小粉絲。」其實此次音樂會的源頭，正是對上一次太極演唱會Joey邀請「師公」Danny Summer做嘉賓，兩人閒談「陳仔到訪地球會點」時，所引申出來的一個概念音樂會，既是滿足音樂迷也是滿足自己。

68歲的「夏爺」夏韶聲依然搖滾。 (梁碧玲攝)

夏韶聲接受《香港01》訪問時提及音樂會的意念：「太空做主題會多啲幻想空間，橫掂冇人知係點，我話係就係啦！」買飛入場會不會睇到UFO？他回答：「UFO嚟咗都唔知，其實我唔講呢啲嘢，係人哋以為我成日講，UFO咁易睇到咩？比幾百蚊就有UFO 睇？你發夢囉！」

夏韶聲話唔好以為『前輩』，就一定好勁，有啲係得個虛名。(梁碧玲攝)

眾所周知，夏韶聲對「陳仔」（外星人）十分有研究，又如果「陳仔」去睇騷會點？他笑言：「有陳仔嚟睇騷就梗係驚啦，點知佢想點㗎？最緊要買飛入場，覺得太啱聽捉我走點算？哈哈哈！不過即使佢係陳仔我哋都唔會知啦，唔通真係成個E.T.樣坐喺隔離咩？」

見到樂手俾人恰，夏韶聲會忍唔住爆seed。(梁碧玲攝)