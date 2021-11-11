盤點住何文田藝人豪宅　陳柏宇陳凱琳都唔夠佢哋誇張

何文田一直是富貴地段，私隱度高兼交通方面，不少明星藝人都喜愛選擇在這裡居住。日前，Grace在內地社交平台「小紅書」教大家整「紅絲絨布郎尼」甜品時就百密一疏，意外曝光他們位於何文田的近$2,500萬的豪宅。

豪宅景觀開揚。（影片截圖）

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陳柏宇（Jason）也是何文田的街坊，之前他與兩歲半女兒Abigail開直播，原先只是兩父女輕鬆日常生活片段，結果發展成陳柏宇的何文田新屋睇樓片。Jason女兒Abi有獨立套房，享有私人廁所，添置了不少兒童沐浴用品，廁所水龍頭換上Hello Kitty裝飾。不過Jason形容：「Abi間房細咗。」但房內除了Abi瞓的雙層床外，仍有一張玩具BB床、BB車、書櫃、小型黑板及茶几仔等玩具。

Jason與女兒Abigail開live。（IG@abigail92518A）

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黎諾懿婚後與老婆由西貢搬出市區嘅黎諾懿，入手何文田大型豪宅屋苑，由其IG相估計，單位應該係複式連天台，據地產網頁資料顯示，全屋苑有22個複式連天台單位，面積由2388至4136呎不等，部分採用6房3廳連4套房設計，而20呎特高樓底加上40呎長巨廳，更令人猶如置身獨立洋房一樣，市值過億。

疫情爆發嚴重，多個泳池關閉，有私家泳池嘅小春雞無有怕。（影片截圖）

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馮盈盈與舊愛醫生男友Martin共同擁有一個何文田565呎2房2廳的單位，他們已找了地產經紀代為將單位放租。

客廳中仍擺放住幾個粉紅色心心氣球。(網上圖片)

至於何文田加多利山地段，更是誇張，因為價格更貴，所以住的名人都非同小可。

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