演鬥聽｜王梓軒感謝王菀之、伍仲衡力撐　最後一集獲頒獎鼓勵

音樂節目《演鬥聽》最終章將於11月13日播出《演鬥聽王者之戰》，節目音樂總監兼主持嘅王梓軒，親自邀請王菀之及伍仲衡來個破天荒演出，兩人10年前合作，今年再續音樂緣。

王菀之5年冇上過音樂節目獻唱。

5年沒上電視音樂節目獻唱嘅Ivana，首次上《演鬥聽》相當開心，話：「個節目好特別，好多種音樂類型，玩得好利害都係好年青嘅音樂人，大家都好用心，透過節目可以聽多啲唔同類型嘅歌，認識香港唔同嘅音樂人，(Ivana會否手痕呢？)我自細鍾意夾band，同Harry夾過，成日jam歌，唔會寫定譜，玩即興，（點解今日獻唱《皇后的心債》？)我哋張新專輯會翻唱《心債》，呢首係我好鍾意嘅歌，靜靜地，個mood好似電影故事嘅歌《皇后餐廳》，所以將兩首歌擺埋一齊，同Harry一齊揀同諗點樣去做。」

今次王菀之同伍仲衡會送上一曲《皇后的心債》畀大家。

Ivana好開心今次同番好多獨立又有才華嘅音樂人重遇， 早在十年前同RX合作過，她說：「當時佢做一個無伴奏嘅演出，全人聲a cappella，佢負責beat box，我就負責唱歌。」

Harry也表示首次上這種創作型音樂節目：「呢個節目好多即興，俾市民知道咩叫jam歌，每人8個bar，鼓、bass、結他，跟住keyboard輪流交替，音樂人成日用呢啲語言去交流( music battle感覺如何？)好爽！但太短，得8個bar，平時起碼玩3個鐘，電視冇可能播咁長，得嗰十秒，但都好好玩，我成日同啲樂手都係咁樣玩。」Ivana同Harry合作無間，最近兩人更因新專輯及音樂會對足兩個多月，問到之後會否有更多合作，Harry搞笑咁話：「我哋都對咗兩個月，即刻諗唔到，要隔一隔先……」

《皇后的心債》係將王菀之嘅《皇后餐廳》同梅艷芳嘅《心債》mix埋一首歌。

十集《演鬥聽》終於圓滿結束，導演組更為勞苦功高嘅梓軒及團隊訂製獎狀，以示鼓勵，梓軒話：「我入行12年，真係未試過拍完一個節目會有獎攞，好多謝導演組設計以及頒獎俾我哋每一位，佢哋好nice、好窩心……好開心全個團隊可以一齊攞獎！其實拍攝依個節目需要一個好有耐性嘅製作團隊，佢哋唔介意工作時長，仲好有心每集同我地傾，點樣剪接同策劃做得更好。(有冇唔捨得？)又冇我想像中咁唔捨得，因為我知道仲有好多嘢可以一齊玩，其實Logout(范文浩)已經做咗第一步，拉晒演鬥band啲人去做自己project。」

《演鬥聽王者之戰》拍攝完畢後，梓軒與一眾演鬥band成員開香檳慶祝。

雖然唔少project喺手，但Logout笑指想轉到綜藝組，Logout話：「好開心嘅，本身喺呢度全部都唔識嘅，應該有排夾，但我哋都夾得好快，呢十集好似我哋以前夾咗好耐咁，其實好多都係第一次見面，例如：Joey，我前輩嚟，我喺大學o camp已經認識，成件事係好開心，亦都好感動，終於完咗十集。」

梓軒續指，演鬥band係一個好紥實嘅團隊，希望有機會再同大家見面，無論在電視上或其他地方都可以一齊玩。

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