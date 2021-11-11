鄭欣宜恨生無限仔要搵聽話老公 黃淑蔓揚言25歲前上紅館

鄭欣宜（Joyce）與黃淑蔓（Feanna）早前在Music Panda上合唱，Feanna笑言細個就聽Joyce的歌長大，每次唱K必點《女神》，兩人由入行講到未來、又大談拍拖失戀經歷，Joyce說要現場借雪櫃雪卵生無限細路仔。

兩位歌手同是年青時入行，經歷過邊讀書邊工作。Feanna坦言兩邊兼顧都幾辛苦，不過從來無因為工作影響學業，Joyce好記得在加拿大讀書時，有狗仔隊跟到入學校偷拍，覺得好無安全感。對於未來，Feanna當下最想在25歲前去紅館，被KB取笑：「根本不用等25歲，依家就去得，依家就坐巴士去紅磡。」至於Joyce希望未來十年要搵到好老公，仲要無限生仔。

節目中唱到Joyce的《先哭為敬》，原來Feanna以前不是眼淺的人，不易在人前哭泣。不過，她上一次流淚，就是因為分手被hurt而大哭好多場，失戀自虐去唱K，點了吳雨霏的《告白》和《逼得太緊》，邊唱邊喊。KB問Feanna認不認識《逼得太緊》作曲人黃丹儀，Feanna竟然有眼不識黃丹儀，望住黃丹儀失笑！除了分手會喊，Feanna感動都會喊，她透露近來拍了電影，成日都被導演搞到喊，直言導演「人面獸心」，日日整喊她。

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