全民造星IV丨日系Sica完整還原《心急人上》　Jackie爆冷輸太穩陣

ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》今晚（15日）播出第十一集，繼續是96強一對一爭入60強的環節。第一組對決由倩彤對Vicky，兩人都有演戲元素，不過今季演戲的參實者表演好參差，最終倩彤的表演項目以無下文結局結束，被梁祖堯形容：「未有能力去表達佢個諗法。」相反Vicky着婚紗唱《若》，評判Donald受到感動覺得：「睇完你表演我想喊。」令Vicky成功晉級。

倩彤正式表演戲劇，今屆純演出的參賽者幾乎沒有好結果。（節目截圖）

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第二組12號Sica對88號Jackie，由於Jackie是知名YouTuber，賽前都睇好Jackie勝出，她的對手Sica是甩漏大師，自少醉心動漫世界，有不少cosplay唱跳日系動漫歌舞經驗，在節目中亦蹦蹦跳跳，形容日系演出是「我最開心顯見嘅方式。」Sica正式表演唱Cookies的《心急人上》但五音不全，反而自然表現得到評判正面評價。而Jackie面試時說自己唱歌跳舞零經驗，一開口唱就將缺點表露無遺，梁祖堯形容：「老實講好難聽，但係好感動。」正式表演Jackie唱《A Day with Me》並加入演出，評判Donald讚她：「醒目，揀咗個容易令人開心嘅表演。」不過最終Sica以兩票晉級，連在旁邊觀戰的肥仔都說：「佢嘅綜合實力係比Jackie好。」

Sica以日系動漫風格演繹《心急人上》。（節目截圖）

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另一組比賽由Gao對Tengie，一個唱歌一個跳舞。Gao一對兜風耳成功吸引到花姐，但Gao強項其實與同Lokman一樣是鎖舞，正式演出時阿祖、強尼都覺得有Lokman影子。至於本身是鋼琴老師的Tengie，演唱193＠ERROR的《睡到3點》，花姐都驚訝：「從來無諗過有人用193嘅歌比賽。」賽後阿祖都讚：「揀得幾好，將隻歌變咗佢嘅面貌。」最終Tengie以兩票晉級到許廷鏗組。今集另一比賽由鉦貽對鐵鐵，旁白形容伙「最冇野發生表演」，以鐵鐵三票全勝姿態入了梁祖堯組。

Tengie唱193的《睡到3點》有好評。（節目截圖）