Inside out |余文樂曾怨父母無陪伴成長　回應工作停頓：家庭第一

余文樂自家視頻的生活記錄片《Inside out》來到第4集，樂仔繼續與一眾好友享受人生首次露營，大快朵頤之餘，亦分享他童年孤獨往事，令他立誓要做一個肯付出時間陪伴子女的父親。



余文樂首次體驗露營。（視頻截圖）

回想入行工作逾20年，樂仔大談自己的感受：「一個工作做了20年，你是在幫導演去完成他們的心願跟劇本，好像沒有在完成我自己的劇本過。」以前單身時，樂仔更是忙得有點失去自我：「幾乎一年加起來有一個月在香港，我宣傳試過一個禮拜八個城巿，我試過飛到去哪裡都不知道，感覺沒有自己的人生一樣。」直到結婚同做爸爸後，樂仔覺得自己的心態很不一樣：只要有小朋友，必須請假半年。他說：「那時我還沒有小朋友，只要有小朋友，我就會停工半年，我做了20年也沒有請過假，給我申請一次，我不想小朋友出來，我要Facetime（視像），我要透過朋友、親戚去告訴我，我兒子出來，我不想要那個感覺，我也不想小朋友長大後有這感覺，可能是跟我小時候的經歷有關。」

結婚以及做爸爸，令余文樂的心態有很大轉變。（視頻截圖）

小時候的余文樂，沒有與父母同住，缺乏父母的愛與關懷，他說：「那時候絕大部分的香港人都在忙工作，我是跟我姨媽（住），我哥哥是跟我外婆（住），我小時候就很記得，為什麼我爸媽小時候不理我，為什麼上學都永遠見不到爸媽，很深的印象，我就跟自己說，長大也別讓自己的孩子這樣子，我沒有怪責爸媽，雖然小時候我跟我哥都有，我們說小時候沒有理我，現在管我幹嘛？所以有小朋友就盡量抽時間陪伴，因為他長大就是長大了，我戲停拍我還有機會拍。」

對於工作的停頓，外界掀起不少流言，樂仔說：「有人說我不想幹，不是，我其實很少想去解釋，有的人說你不紅了，有的人說你不行了，有的人說你已經不受歡迎了，紅不紅我不知道，我也從沒覺得自己有多紅。只是說，我心態轉變了，我經理人也很尊重我，讓我照顧小朋友，現在想做我覺得開心的事，不是我以前不開心，沒有以前就沒有現在的我，很感恩以前過去的努力及機會，才成就了現在的我，有自由跟權利跟能力去選擇我想做的事情，這樣聊天比賺很多錢更快樂。」

余文樂很享受現在的生活。（視頻截圖）

此外，樂仔還分享了同女兒慶祝生日的親子時間，他表示，女兒7個月時早產，當時每日都在醫院陪着太太，而太太每日都會擔心到哭，那樣的感覺很差，因此樂仔稱：「我家庭必須放在第一！我不管有多少錢，不管有多優的條件。」