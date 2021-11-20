邱鋒澤孖Edan出歌：「其實沒有見過呂爵安…」分隔兩地點合作？

邱鋒澤與Edan呂爵安合唱新歌〈年青有為〉，廣東話版為〈一表人才〉，是邱鋒澤首次嘗試廣東歌，興奮表示：「其實和Edan也沒有真正碰過面，所有合作都是靠線上電話溝通，透過兩邊團隊有效的聯繫與討論，才能夠完成一個這麼有意義的作品。」



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歌曲講述面對失戀時的態度，即使肝腸寸斷仍然強顏歡笑，展示出「一表人才」的一面，也可看成是描述面對人生挫折的心態，邱鋒澤直言曲風真的令人感到非常難過，「如果10分滿分的話，這首歌悲的成分可能有到8、9分。但其實我個人滿喜歡這類型的歌曲，不管是詞跟曲都寫得非常好，在錄音的時候很能夠抒發情緒、非常療癒。」MV、歌曲皆已上架。

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