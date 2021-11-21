拳王│1至4集劇情 張振朗為亡兄報仇 譚俊彥死同黎耀祥有關

《拳王》故事簡介

泰拳拳王海正曦(譚俊彥飾)於退役之戰力保不敗，慶功後卻為救醉酒女子與人爭執，不久突然身亡。海正藍(張振朗飾)翻看哥哥正曦的拳賽錄影，發現死因竟跟教練石傲山(黎耀祥飾)有關，認定他害死正曦。傲山發展拳館生意，轉型為成功商人，獲電視台著名主播文善言(賴慰玲飾)訪問。名媛雷堅(姚子羚飾)為了某種目的，努力在泰拳界中要佔一席位，成為搏擊聯會顧問，遇上傲山產生微妙關係。正藍為還亡兄公道，拜拳王葉迎風(黃子恆飾)為師，並得富家女江家晴(蔡潔飾)及兒時好友石子聰(朱敏瀚飾)相助，誓要踏上擂台，追擊傲山……

譚俊彥為《拳王》客串演出，但亦為角色操得一身鋼條肌肉。

《拳王》第一集劇情劇透 (23/11) 譚俊彥被打死同黎耀祥有關 張振朗為報仇點之坐監

泰拳拳手海正曦(譚俊彥飾)和教練石傲山(黎耀祥飾)情同兄弟，正曦預備打完最後一場拳賽便退役，並應富家子賀懷谷(翟威廉飾)之邀，與傲山開拳館。比賽中，正曦被對手重擊，及後於奮戰下終勝出。正曦見醉娃遭人調戲，挺身而出，雙方打鬥，及後傷重不治。懷谷撤資，海正藍(張振朗飾)將哥哥正曦的保險金交予傲山開拳館。後來，正藍發現兄長之死與傲山有關，痛擊傲山。正藍拒絕和解被控入獄，無法出席正曦喪禮，更於獄中得悉嫲嫲雲芳(羅蘭飾)中風入院。

黎耀祥飾演石傲山，為張振朗的宿敵。

《拳王》第二集劇情劇透(24/11) 張振朗出獄做紥鐵 黎耀祥已為拳壇教父

海正藍(張振朗飾)出獄後發現雲芳(羅蘭飾)居住的老人院環境惡劣，決定輟學當紥鐵工人，讓雲芳過上舒適生活。石傲山(黎耀祥飾)開設拳館，遭黑幫尋仇搗亂，最後憑堅靭意志，化解積怨，還獲胞兄石在林(鄭子誠飾)幫忙打理拳館。十年後，傲山經營拳館有道；賀懷谷(翟威廉飾)自恃為搏擊聯會泰拳代表，壟斷國際賽的參賽名額，傲山不滿。正藍為雲芳慶祝八十大壽，與雲芳往沙灘渡過難忘的一天。傲山的旗艦店準備開幕，正藍登門，揚言要拆其招牌。拳界謠傳喪夫名媛雷堅(姚子羚飾)迷戀年輕拳手，引起傲山好奇。

姚子羚在《拳王》戲份甚重，令人期待。

《拳王》第三集劇情劇透 (11/25) 黎耀祥想揾拳王黃子恆過檔 姚子羚想爭泰拳代表

石傲山(黎耀祥飾)找電視台監製文善言(賴慰玲飾)幫忙，打擊賀懷谷(翟威廉飾)。海正藍(張振朗飾)改當的士司機，遇上遺失錢包的乘客葉迎風(黃子恆飾)，惹起誤會。懷谷的拳館被善言揭出以不良手法經營，聯會主席金秉信(李國麟飾)為保聯會聲譽，着令懷谷不得再競逐來年泰拳代表。傲山舉辦慈善賽，欲招攬兩屆拳王迎風過檔造勢，迎風發現傲山以金錢掛帥，婉言拒絕。正藍跑步時偶遇江家晴(蔡潔飾)，她沒帶銀包向途人借錢，正藍好意相助，與家晴不打不相識。秉信約傲山見面，雷堅(姚子羚飾)恰巧到來，表示有意爭取泰拳代表之位。

翟威廉在《拳王》唔止打戲仲有不少文戲。

《拳王》第四集劇情劇透 (11/26) 張振朗跟黃子恆拜師 黎耀祥出陰招攪姚子羚

迎風奪得慈善賽冠軍，雷堅賽後主動約見，原來二人曾經相戀。雷堅邀請泰拳拳手拍攝慈善月曆，但秉信誤會雷堅視拳手為玩物，抗拒她出任泰拳代表，轉而屬意傲山。正藍到拳館向迎風拜師，遇上一班有趣的同門，惟正藍未能掌握呼吸節奏，落後他人。正藍為遷就迎風教授的課堂，轉職外賣速遞員。迎風因事前往正藍家，見其生活刻苦，卻醉心泰拳，對他另眼相看。傲山設局，讓懷谷誤會雷堅令他失去泰拳代表之位，懷谷氣憤下出資支持傲山。