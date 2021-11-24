蘇皓兒挑戰「5秒定律女神版」　自爆熱愛打機網名叫「頑皮仔」

「宅男女神」蘇皓兒（Chloe）最近接受同門師兄灰熊（蘇宸褕）挑戰，大玩「5秒定律女神版」，測試Chloe究竟係真女神還是假冒女神，雖然遊戲過程顯示Chloe是百分百女神，但灰熊卻發現Chloe鮮為人知的麻甩一面，原來Chloe熱愛打Online Game，試過不眠不休打機之餘，仲會化身網名做「頑皮仔」跟網友Chit Chat。

蘇皓兒同門師兄灰熊（蘇宸褕）挑戰，大玩「5秒定律女神版」。

「5秒定律女神版」既測試Chloe是真女神還是假女神，又測試Chloe的急才，遊戲開始前，灰熊大潑冷水：「以我認識嘅Chloe，反應有啲慢，我覺得5秒定律呢啲遊戲，對佢有少少難度，同埋我覺得佢會係一個假冒女神。」不過遊戲過程中，Chloe展現美貌與智慧並重的一面，期間問到她「和伴侶共處時唔會做的三件事」，Chloe輕鬆答道：「剪指甲、撩鼻屎、𢯎腳趾！」灰熊聞言即笑說：「呢啲嘢，女神一定唔會做，女神邊會撩鼻屎，女神係唔會放屁、啲牙亦唔會攝條菜。」

蘇皓兒和灰熊互有攻守，非常搞笑。

而問到Chloe「講出三句最粗俗罵人的說話」，Chloe即說：「你好肥、你塊面好肥、你今日好水腫。」說話一出，身旁灰熊笑言「難聽過粗口」！不過綜合遊戲測試，灰熊指Chloe依然係有女神Feel，是真正女神。

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為更了解女神另一面，灰熊不斷「追擊」Chloe，終於發現Chloe原來有鮮為人知的一面──打Online Game，Chloe透露：「最瘋狂試過一日打8個鐘，由凌晨12點打到朝早8點，嗰時會開咪同唔識嘅人打，啲人仲問我係咪住喺外國，因為我次次都係外國時間先上線，嗰時識咗一班網友一齊打機，每日都會打機同傾偈，佢哋覺得我冇工返，仲鼓勵我去搵工，嗰時我網名叫『頑皮仔』，所以啲網友勸我『頑皮仔，你去搵工啦，唔好做廢青』，不過我而家少咗打機。」灰熊笑言原來Chloe最麻甩一面，就是她的網名「頑皮仔」。