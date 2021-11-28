何雁詩上節目坦承做「第三者」　鄭俊弘護妻：都過咗去啦

何雁詩日前作客陳志雲的YouTube節目《Stephen．傾》，當中她就坦承自己當年介入了鄭俊弘（Fred）和富貴未婚妻Beebs的感情成為第三者，陳志雲也在節目中踢爆何雁詩曾與謝東閔拍拖。今日（28/11）鄭俊弘出席演唱會記者會，接受《香港01》訪問時就相當護妻。



鄭俊弘表示唔介意。（周倪瑩攝）

鄭俊弘說：「都係啱啱記者朋友同我先知，不過講咗啲咩，都過咗去啦，唔緊要。我哋已經結咗婚，開開心心，我哋兩個都係向前看，同埋去建立我哋將來生活。」他表示，為了老婆一定會好好地工作，而何雁詩在最近就回復自由身，並忙於進修。他說：「佢而家出面都多咗工作，不過我哋都希望可以成家立室。」並謂自己登台看見小朋友時，都會覺得他們很可愛，說：「不過我知唔可以強求，唯有努力啲，睇個天會唔會賜個小朋友畀我。」也表示，會做多些運動，說：「希望可以增強自己男性荷爾蒙。」

何雁詩上節目坦承做「第三者」。（截圖）

鄭俊弘透露，最近何雁詩報了一個美國網上課程：「因為美國同呢邊有時差，同埋佢自己都有寫歌同埋做製作。我又唔見佢急住話要簽邊間公司，而家都係想讀好個課程先，我有建議過佢咁讀辛苦，不如攤開一年咁讀，不過佢自己揸主意啦。」