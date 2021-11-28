何雁詩曾嬲鄭俊弘臨時甩底唔做執波仔：點解你咁冇口齒

何雁詩早前接受陳志雲節目《Stephen．傾》訪問，訪問中何雁詩大淡自己的感情事，除了暗指自己曾做第三者，亦暗示過同謝東閔拍拖，她更分亨了同老公鄭俊弘拍拖的細節，原來她們曾為一些小事吵架，不過何雁詩很多時都會主動向鄭俊弘說對不起。

何雁詩、鄭俊弘2017年拍拖，拍拖三年後，在2020年1月1日宣布結婚，同年11月7日舉行婚禮。

她說：「拍拖第一年，2018年打比賽嗰陣，佢應承幫我做孭袋Caddie (為打高爾夫球的人背球具的人)，一來我搵唔到人去，二來又係愉景灣，但突然之間佢last minute 話有嘢做，佢(鄭俊弘)就話我嚟唔到喇，我就即刻好慌張啦，因為我聽日就打比賽，咁我點搵人呢?我就覺得點解你咁冇口齒，你應承咗我應該度期啦，類似因為咁嘅嘢鬧咗交，同埋我好緊張打比賽，我語氣都比較重，但之後我就好辛苦，因為佢唔係鬧交嘅人....當時要入去愉景灣度住，住三晚打比賽，佢就出咗去要散心，我就自己係度浸腳...但後尾大家覺得呢個唔係大家想要嘅關係...但我之後都氹返佢嘅，就算我幾唔想講sorry，我都會講sorry,佢之後就會舒服啲。」

何雁詩現在亦會參與哥爾夫球的比賽。

訪問一出，網友都議論紛紛，有人覺得何雁詩是野蠻女友，男友有工作為何不體諒，亦有人覺得她至少肯說出自己的黑暗面，而且她跟鄭俊弘已修成正果，男女拍拖期間，雙方總會有野蠻的時候。