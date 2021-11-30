落選港姐麥詩晴疑借衫踩爛裙反口唔賠錢　刪相自招嫌疑

無綫（TVB）早前（19/11）台慶比以往更加隆重，因為早兩屆分別試過錄播及沒有現場觀眾直播，今年特別花心思，人人扮靚出席，不過上屆落選港姐麥詩晴（Ceci）竟然因此惹上是非！有婚紗公司事後在社交平台發文指控，有女藝人借衫後全新婚紗要報銷，雖然沒有開名，不過麥詩晴事後刪去當晚台慶的圖片，自招嫌疑。

麥詩晴（前）行紅毯時穿露肩白裙。（資料圖片）

麥詩晴在台慶日穿過兩套戰衣，一套白、一套黑，又曾經在社交平台上貼出白色戰衣相並留言：「第一次參加台慶表演同行紅地氈 肚餓到爭啲仆親。」事後相片消失，只剩下另一套戰衣相，寫上：「你哋覺得型格全黑ge style 襯我多啲定係純白style呢？」

現時社交平台只有這套黑色跳舞服飾。（IG@szeching124）

事後有婚紗公司在社交平台表示用錢買教訓，指控女藝人：「借衫比藝人真係要好小心，唔好因為信字乜都吾（唔）做，本店因為信字而爛同染左粉底左件全新衫（全新100%） 而這位藝人話我哋問題。」婚紗公司透露條裙是試身當日才全新拆袋，自責信錯藝人，最嬲是女藝人反口，原本在ＷhatsApp中願意賠錢，到最後不認數指婚紗公司老屈，婚紗公司形容：「唔知對方賠吾（唔）賠，邊個婚紗店會做？救命。 贊助真係無錢收又受氣，我們仲要成條裙報銷。我們當日sponsor左另一位，人氣係佢double，但2次借裙乾淨有交帶有禮貌」

有婚紗公司事後投訴女藝人借衫整爛裙，並說條裙試身當日才拆袋。（IG圖片）

由於婚紗公司有貼出遮樣的試身相及台慶照片，令矛頭直指麥詩晴。加上麥詩晴事後刪相自招嫌疑，有網民在她社交平台勸賠錢了事：「賠錢俾人，息事寧人。現在敗了名節，冇左信用就輸了。」

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