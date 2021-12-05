十月初五的月光│兩代萬朱莎華比較 姚嘉妮老公完美到黃子華都讚

斟茶這一幕，不少網民都勁憎曼朱莎華

《十月初五的月光》已播放兩周，雖然有不少評語指新版不及舊版，但首周直播平均收視有19.5，尚算不俗，三位男女主角，何依婷、胡鴻鈞、羅天宇亦是網民討論對象，少不免與舊版佘詩曼、張智霖、馬浚偉等比較，當然負評比正評多，但新版唯獨一個角色，是比較多正評，那就是姚嘉妮飾演的萬朱莎華

姚嘉妮

新版《十月初五的月光》姚嘉妮飾演的萬朱莎華備受讚賞，尤其第9集，要求海景叔石修飾)斟茶認錯一幕，看得不少網民咬牙切齒，大家覺得演繹到另一個不失霸氣的曼朱莎華，加上43歲姚嘉妮保養得宜，即是角色不討好，仍然吸引到觀眾眼球，而現實生活中姚喜妮是一位好媽媽及太太，老公是前藝人林祖輝，曾是亞視《今日睇真D》主持，之後亦曾是TVB藝員經理人，現轉投商界，從事童裝生意，而林祖輝為人正氣亦肯幫朋友，而林祖輝的好友黃子華就在2018年《金盆𠺘口》後告別棟篤笑中，公開答謝林祖輝，感謝當年第一個個人楝篤笑，他幫子華在街頭貼街招。當時他說：「呢個林祖輝唔知點解肯同我出去貼街招...那個年代冇乜人肯表演貼街招，大部份都係夜總會街招，我哋就係嗰啲金舞池夜總會隔離貼張黃子華楝篤笑，我記得我貼嗰陣都望下林祖輝，林祖輝你呢個高大靚仔嘅人做乜嘢幫我做呢啲嘢呢?我冇錢俾你喎?有啲咁好嘅人?十分多謝祖輝。」剛好那一場楝篤笑，林祖輝亦在場，聽到子華在最後的棟篤笑答謝自己己，他亦眼有淚光。

當日黃子華後台撞見好朋友林祖輝，子華上前相擁，之後子華相當激動。

雖然姚嘉妮表現獲觀眾肯定，但亦有網民懷念舊作的萬朱莎華(陳曼娜飾)，覺得陳曼娜的演繹比較巴渣及有霸氣，聲線高8度，特別在鬧交戲有優勢，完全演繹到八婆的精髓，但現實中陳曼娜的身家絶對不少過曼朱莎華，04年TVB《娛樂大搜查》曾到訪陳曼娜的2500呎豪宅，除了地方大之餘，大廳更對住維港，當年陳豪、林保怡亦在場，對住煙花海景，亦露出驚訝表情。

陳曼娜豪宅大廳濶落，放得落8人L型梳化及6人飯枱。