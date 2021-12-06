青春本我｜炎明熹讚「造星」Marf唱歌叻　強調唔係翻版：係佢自己

無綫新劇《青春本我》於周日（5日）晚首播，一眾演員炎明熹、姚焯菲、詹天文、文凱婷等都有出席活動齊齊看首播，炎明熹（Gigi）接受《香港01》訪問時表示：「我哋睇playback嘅時候，我自己都會尷尬，所以希望等陣出到嚟自己會適應。」而Gigi在劇中有不少「喊戲」，而劇集的總導演兼編審李敏曾大讚Gigi哭到「下巴都震晒」，相當入戲，Gigi回應道：「一開頭唔係幾習慣，但係到後期開始真係代入到個角色就發現好咗少少。」Gigi表示一開始對角色的了解不夠深入，到後來慢慢投入就自然會有想哭的感覺。

Gigi的齊蔭成為了她的代表髮型，不過早前她以往中間分界髮型的片段曝光，給人另一種仙氣的感覺，被問到會否想轉一轉髮型，Gigi表示：「我覺得其實呢個髮型係幫咗我好多，我自己又唔係啲專業嘅形象指導，所以我覺得係公司，或者形象設計覺得我需要改髮型，咁我先改。」

青春本我丨首集三場歌舞祖藍有份唱 Archie童年相變全集重點

《全民造星IV》的大熱門參賽者Marf（邱彥筒）在初亮相時已有「翻版炎明熹」的稱號，事關二人的髮型相似。而Gigi亦大方表示有留意Marf的演出，「有（睇）啊！我覺得佢都非常之犀利，我都有喺網上睇過佢嘅片段，唱歌好聽，跳舞又好，想向佢學習！」之後Gigi亦謙虛地補充道：「我覺得每個人都有屬於佢自己嘅character，所以我覺得佢並唔係一個翻版炎明熹，係佢自己。」

Gigi大讚Marf唱歌跳舞都好好，且覺得大家都有自己的個人特色，並不是誰的翻版。（梁碧玲攝）

接下來是樂壇多個頒獎禮舉行的日子，其中一個令樂迷期待的頒獎禮相信是《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，Gigi有份角逐「叱咤樂壇生力軍女歌手」，且亦是熱門得獎人選之一，那她有沒有信心得獎？她就覺得一切順其自然，「同埋如果你太在意一件事嘅話，就反而會令到自己有壓力，我唔希望有呢件事，所以就減輕自己啲壓力！唔好諗佢！順其自然！（係咪都會出席？）我相信公司都會安排最好嘅畀我！」

被問到外界認為Gigi有份組的女團After Class對撼ViuTV《全民造星IV》即將誕生的女團，Gigi就保持一貫的謙虛表示：「大家可以互相學習，如果有機會去交流，我覺得係可以令到大家都進步！」（梁碧玲攝）

同場加映：鄭嘉穎拍《仁醫》初嘗搭的士唔使畀錢：拍咗咁多套劇未試過唔收錢

即睇本年暫時的劇集（短劇不計）收視：