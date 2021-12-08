鄭秀文大讚Marf有型 直言新人訓練好準備充足：令我好感動

鄭秀文（Sammi）今日（8日）出席Miu Miu Women's Tales「女人的故事」放映活動，以一身白色閃鑽套裝亮相，配上bling bling髮箍，青春有活力。Sammi透露，現在媽咪是首位，所以甚至推了些工作陪伴：「雖然覺得都有啲可惜嘅，但諗落個大前提，即係每一年呢啲能夠同媽咪慶祝嘅時間會好珍惜。」

Sammi聖誕節主要陪媽咪，笑指自己煮的東西被媽咪話太淡，比較擅長「燜嘢。（梁碧玲攝）

之前Sammi看完電影《梅艷芳》在IG大讚王丹妮做戲好，今次兩人同場出席活動，她再次表示很欣賞對方的表演：「我覺得咁有心拍咗呢部戲去紀念梅姐，所以都恭喜佢成績咁好，同埋都做得好好。」除了王丹妮，古天樂的演出也很令Sammi驚喜：「佢假髮好正，我覺得佢都好用心去做，睇得到成個幕後團隊都真係好用個心去做呢件事，所以我覺得作為觀眾都好有福，可以睇到咁嘅電影。」

Marf同場獲鄭秀文大讚。

臨近年尾，樂壇有很多頒獎典禮，Sammi 8月推出新專輯《Listen to mi》銷量不錯，但她笑言沒有留意自己的歌：「我有留意下而家市面上個情況，其實我真係覺得而家嘅新人實力好犀利，唱得好好，加上跳，各有特色，同埋啲音樂個類型都多咗好多，同我哋以前相比，可能而家突然一下好多新人，咁變作有好多唔同嘅歌種，聽返好多廣東歌真係好正。」不過Sammi稱自己不會專登focus唱跳，主要是聽首歌有無感染力，慢歌會不會感動：「但其實每個禮拜都好多新嘅廣東歌，反而係好開心呢一樣嘢。」

Sammi笑言沒有留言自己的歌在頒獎禮的情況，但認為樂壇現在百花齊放。（梁碧玲攝）