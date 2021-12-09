梅艷芳 | 王丹妮驚喜票房可觀 無理會官司問題：我只係演員

王丹妮（Louise）今日（8日）亮相Miu Miu Women's Tales「女人的故事」放映活動，品牌於2011年起，每年春夏、秋冬兩季都會找來不同國籍、文化背景的女性導演及演員，為品牌拍攝該系列微電影，以女性角度訴說女人故事。

剛剛拍完女性題材電影的Louise，對這類題材也零捨鍾意，透露自己無論什麼電影都很投入其中，好容易代入角色：「我自己好鍾意有一啲幻想，如果我係嗰個角色我會點樣演佢嗰下嘅眼神，可能係代表之後啲乜嘢，我係好鍾意咁樣去估。當然都有一啲如果好感性，好傷感嘅嘢，我都會睇到真係bang bang聲流眼淚，我都眼淺嘅。」

Louise很鍾意女性題材電影，她說「當中都可能有好多自己嘅感受或者人生經歷嘅嘢，如果一有相似嘅地方你會更加投入。」（梁碧玲攝）

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如今電影票房已接近5000萬，對於文藝片來講已非常可觀，Louise表示當初其實沒有去預判成績會如何：「接呢部電影純粹係因為嗰個緣分，同埋都係一啲使命感，我覺得係整個團隊因梅姐去努力做好呢一件事，所以數字其實從來大家都冇提及，而都冇去諗，所以真係好驚喜，都非常感恩。」

Louise感恩大家支持電影。（梁碧玲攝）

鄭秀文（Sammi）在上月中公開大讚Louise在戲中的表現，對此Louise也大感開心：「我冇expect咁多前輩睇完之後自己有好多好深嘅感受，佢哋真係會打一啲IG Story或者出post去講呢套戲，我真係完全始料不及嘅，好surprise，亦都好開心，仍然係感恩、感激同感謝嘅心去面對所有嘅事情。」Louise指Sammi好有心，更會當面親自多謝對方。

Louise好感恩有很多前輩出post談論電影的觀後感。（梁碧玲攝）

除了前輩們之外，Louise的另一半羅孝勇也很支持太太的電影：「啱啱首映嗰陣時佢有嚟支持，之後自己屋企都有包一個好細嘅場，大家一齊去再睇，我終於可以坐低認真咁睇。當然睇完之後佢都有替我開心，同埋都有同我講proud of you，都係一個好大嘅鼓勵同支持。」

最近梅姐哥哥梅啟明聲稱持有梅艷芳的商標，《梅艷芳》一片在未經他同意下使用了該商標，遂入稟安樂影片索償，並要求禁止再冒梅艷芳的商標，Louise表示：「呢方面要問返安樂電影公司，因為我哋只係身為一個演員，我係淨係做好我自己嘅本分，所以其他嘢我哋係唔會去理太多。」聽到這個消息的時候，Louise指自己也沒有理會：「因為唔關我事，其實我只係一個演員，所以都係努力做好我嘅宣傳部分，希望能夠令更多人認識梅姐嘅故事，同埋能夠一齊繼續去支持，去秉承返、傳承返梅姐嘅精神，我覺得呢個先係最重要。