金球獎2022｜Netflix第二年獲最多提名　琦溫斯莉奪視后呼聲最高

《第79屆金球獎頒獎禮》即將於香港時間明年1月10日早上舉行。（Getty Images）

美國影視界盛事《第79屆金球獎頒獎禮》，即將於香港時間明年1月10日早上舉行，大會昨日（14/12）公布入圍名單，而今年的主持由饒舌界教父Snoop Dogg及HFPA主席Helen Hoehne擔任。不過由於金球獎遭荷里活杯葛，本屆頒獎禮不獲NBC電視台或任何一家電視台直播。

今年的主持由饒舌界教父Snoop Dogg及HFPA主席Helen Hoehne擔任。（IG/@goldenglobes）

今年競爭相當激烈，Netflix連續第二年在電影及電視中獲得27項提名，單單在電影方面就有17項成為大贏家，而最強對手HBO就獲得15項提名。最佳劇集方面，由好評如潮的原創法國劇《怪盜羅蘋》（Lupin）、《晨早直播室》（The Morning Show）、《紐約萬花筒》（Pose）、《魷魚遊戲》（Squid Game）及《傳媒家族繼承人》（Succession）爭奪，其中《魷魚遊戲》男主角李政宰就與法國影帝Omar Sy、Brian Cox等人力爭劇情類最佳男主角。

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至於劇情類視后，珍妮花安妮斯頓（Jennifer Aniston）再憑Apple TV+劇《晨早直播室》再度角逐最佳女主角，硬撼《傲骨之戰》（The Good Fight）的Christine Baranski、《使女的故事》（The Handmaid's Tale）的Elisabeth Moss等演員。

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不過焦點就落在電視電影最佳女主角，角逐的有《Scenes from a Marriage》的Jessica Chastain、《女傭浮生錄》（Maid）的Margaret Qualley、《東城奇案》（Mare of Easttown）的琦溫斯莉（Kate Winslet）、《WandaVison》的Elizabeth Olsen及《Genius》的Cynthia Erivo。雖然Margaret Qualley在《女傭浮生錄》有出色的表現，不過呼聲最高的還是憑劇集對的艾美獎視后的琦溫斯莉。

部分提名名單如下：

劇情類最佳影集

《怪盜羅蘋》（Lupin）/ Netflix

《晨早直播室》（The Morning Show）/ AppleTV+

《紐約灣互通》（Pose）/ Netflix

《魷魚遊戲》（Squid Game）/ Netflix

《傳媒家族繼承人》（Succession）/ HBO

音樂及喜劇類最佳影集

《乜都得教練》（Ted Lasso）/ AppleTV+

《破案三人行》（Only Murders in the Building）/ Hulu

《流浪印第安》（Reservation Dogs）/ FX

《天后與草莓》（Hacks）/ HBO Max

《嘉芙蓮大帝》（The Great）/ Hulu

最佳有限劇集及電視電影

《毒癮》（Dopesick）/ Hulu

《美國犯罪故事：柯林頓彈劾案》（Impeachment: American Crime Story）/ FX

《女傭浮生錄》（Maid）/ Netflix

《東城奇案》（Mare of Easttown）/ HBO

《地下鐵道》（The Underground Railroad）

劇情類最佳男主角

Brian Cox／《傳媒家族繼承人》（Succession）

李政宰／《魷魚遊戲》（Squid Game）

Billy Porter／《紐約萬花筒》（Pose）

Jeremy Strong／《傳媒家族繼承人》（Succession）

Omar Sy／《怪盜羅蘋》（Lupin）

劇情類最佳女主角

Uzo Aduba / 《In Treatment》

珍妮花安妮斯頓 / 《晨早直播室》（The Morning Show）

Christine Baranski / 《傲骨之戰》（The Good Fight）

Elisabeth Moss / 《使女的故事》（The Handmaid's Tale）

Michaela Jaé Rodriguez / 《紐約萬花筒》（Pose）

有限劇集及電視電影類最佳男主角

Oscar Isaac / 《Scenes from a Marriage》

Michael Keaton / 《毒癮》（Dopesick）

Tahar Rahim / 《蛇惑》（The Serpent）

Paul Bettany / 《WandaVision》

Ewan McGregor / 《侯斯頓傳奇》（Halston）

有限劇集及電視電影類最佳女主角

Jessica Chastain / 《Scenes from a Marriage》

Margaret Qualley / 《女傭浮生錄》（Maid）

琦溫斯莉 / 《東城奇案》（Mare of Easttown）

Elizabeth Olsen / 《WandaVision》

Cynthia Erivo / 《Genius》