絲打圍爐｜J.Arie自爆一晚七次：每分每刻每一個地方都可以！」

蝦頭與Shiga主持的《絲打圍爐》今集邀請J.Arie做嘉賓，三人大談性經驗，J.Arie自爆自己是大食女，表示自己的性需求很大:「自己從未遇過有男性朋友的性需求比自己大」，「每分每刻，每一個地方都可以要！」就算自己睡著了，只要叫醒她都可以即刻進入狀態。

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大食女J.Arie都會有慾求不滿的經歷，試過被男朋友拒絕，直言：「我會發脾氣。」不過好彩J.Arie都有自己曾經遇過一位與自己性需求prefect match的男生，表示：「在熱戀期間試過一晚七次，四至五小時。」嚇到Shiga大叫：「咁咪唔洗出街！」

主持人蝦頭表示自己未試過「出征打仗」咁長時間，不過她說「自己每去一個地方，就會與當地人進行文化交流」，J.Arie驚呆表示「真係左擴闊自己眼界。」未來要試下外國人。

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相反Shiga就話自己唔大食，更非常純情話「自己係浪漫行先，希望另一半可以陪我去沙灘睇星星，冇性都OK！」 蝦頭與J.Arie非常震驚，不太理解Shiga的想法。