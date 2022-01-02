萬千星輝｜譚俊彥入無綫6年成雙料視帝　曾被稱收視毒藥一洗污名

無綫盛事《萬千星輝頒獎典禮2021》今日（2日）舉行，頒發多個獎項。備受關注的「最佳男主角」由譚俊彥奪得，他憑《換命真相》中飾演時光的演出而得到「視帝」寶座，絕對是實至名歸！他同時奪得「馬來西亞最喜愛TVB男主角」，成今屆的雙料視帝。



譚俊彥在《換命真相》中的演出受關注。（劇集截圖）

好感動呀！（電視截圖）

現年41歲的譚俊彥因為與Netflix今年熱播的韓劇《魷魚遊戲》男主角李政宰「撞樣」，而人氣急升，更被網民封為「港版李政宰」。其實身為狄龍之子的他，入行多年，演藝之路一點也不平坦。先說他讀書時期曾到加拿大多倫多升學，後來於2000年回港加入爾冬陞旗下的星皓經理人公司，拍的第一部電影為張之亮執導，梅艷芳主演的《慌心假期》。2000年往後的十多年，他主要在內地發展，有拍電影、港台劇集和內地劇集等。

譚俊彥第一部在無綫拍的劇集是在《天命》中飾演嘉慶帝，第一部劇集已拍住陳展鵬一齊做男主角。（劇照）

直到2016年，譚俊彥正式簽約TVB成為旗下藝人，接演的劇集均為主要角色，包括《天命》、《特技人》、《包青天再起風雲》、《法證先鋒IV》和《十八年後的終極告白》等。2018年《天命》是譚俊彥入無綫的第一套劇集，播出時候觀眾應該會有一種感覺，「呢個男主角邊位呀？」始終譚俊彥是在內地發展時間比較長，觀眾可能會對他感到陌生。後來，由他主演的多部電視劇收視不太理想，故他轉投無綫後的早期曾被扣上「收視毒藥」的帽子，對於這個稱呼，譚俊彥接受《香港01》專訪時表示︰「我成日都話順境波又要打，逆境波又要打，當時真係好逆境。你話會唔會唔開心，咁梗係會啦，我會諗我嘅演戲生涯會唔會完結，我都係一個好悲觀嘅人。要知道觀眾好可能十單唔會記得，但衰一單或兩單永世就要背負呢個名，唯有沉住氣做。」

譚俊彥在《拳王》中只是客串性質，但作為演員依然卻是相當專業，他練得一身鋼條身形，當時他由最高峰體重的79公斤減到67公斤，減去12公斤（約26磅）。（劇照）

後來直至2020年《法證先鋒IV》播出後，才慢慢一洗污名。要數其中一個事業轉捩點，必然是2021年，由於他與Netflix熱播的韓劇《魷魚遊戲》與男主角李政宰的樣貌相似，被網民封為「港版李政宰」，他因而被「帶挈」，得到一些廣告的代言工作。而自2018年開始，計算今次在內，他被提名過3次「最佳男主角」獎，今次終於一嚐得獎滋味！

譚俊彥多年來一直背負着狄龍之子的壓力。（資料圖片）

家人方面，譚俊彥的父親是藝人狄龍，母親亦是藝人陶敏明。他跟內地演員任祉妍於2015年結婚，兩人育有一女一子。譚俊彥2014年前毅然將工作回流香港，希望有更多時間見證子女的成長。而他曾在2018年7月，接受訪問時表示因想陪伴家人，所以留港發展並希望可以以身作則教導子女，真的是一個好老公、好爸爸！

譚俊彥是一名好爸爸、好老公！（IG@tammerz）

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