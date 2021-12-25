安哥同學會｜尹光賭牌九輸足一層樓　唔後悔曾爛賭：錢財身外物

尹光由越南來港發展，他更是首位歌手1年之內舉行3次紅館騷。（視覺中國）

本身係越南富二代嘅尹光，26歲時因為逃避兵役而偷渡來港，喺歌廳演出賺錢維生，從此變為「廟街王子」，早前佢接受電台節目《安哥同學會》訪問時，提到自己初入行時，由於國話發音唔標準，所以受過唔少面色：「當時我喺一間舞廳，揀咗一首慢歌《藍色的憂鬱》去試音，啲人話我『國語唔得，唱歌唱到好似唱粵曲咁樣，細路，走啦』！叫我做細路喎，當時我都廿幾歲……睇人面口實有嘅！」

尹光曾經試過1晚賭輸1層樓。(圖片:視覺中國)

尹光其後在歌廳做歌手，每月人工約有200多元，以當時的生活水平來說，是十分夠用，他亦表示雖然在歌廳唔煙唔酒，但就因為有人教識佢牌九，搞到連層樓都冇埋。「我喺越南唔識賭，嚟到香港有朋友教我賭牌九，輸錢皆因贏錢起。我74年之後有廣東歌唱，我去夜總會同鍾叮噹拍檔，當時搵到啲錢，不過都係得百幾，唔會過千，但你賭錢一晚閒閒哋贏幾百，一路迷落去……」尹光曾在另一訪問中透露77年在港以17萬買下美孚一個單位，但79年他在澳洲登台1晚賭輸掉10萬，而在84年，他又因為賭13張天輸到要問人借5萬，但當晚他的歌酬大概只得2、300元。最後尹光求神拜佛一鋪博翻身之後就從此戒賭，節目中問到他可曾後悔，他表示：「唔會後悔，樣樣隨遇而安。我差不多78歲，仲有人請我唱歌……錢財身外物。」

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