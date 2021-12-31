萬千星輝2021｜姜麗文同李佳芯爭獎　影相企隔離感興奮：夢想成真

《萬千星輝頒獎典禮2021》即將於1月2日舉行，於《愛．回家之開心速遞》 中飾演姐姐「Liza」的姜麗文（Lesley）今年共獲得「最受歡迎電視女角色」、「最佳女配角」和「飛躍進步女藝員」共三個獎項的提名。今日（31/12）她接受《香港01》訪問時自言，能否獲獎已是其次，說：「雖然大家都成日講，但係能夠有提名已經係贏咗！」



姜麗文。（《愛．回家之開心速遞》 截圖）

離頒獎禮只剩兩日，姜麗文表示現在心情非常緊張，同時間也非常感恩，稱:「我珍惜緊每一個moment，因為唔知幾耐先會再發生，而家愈嚟愈緊張，哈哈。」提到今年的對手，她表示「唔敢講」，因為每一個競逐的演員都非常出色，說：「我今朝都message鍾嘉欣，問佢：「點算呀，好緊張！」佢就安慰我話：「應該enjoy the show，開心就得啦，唔好諗太多。」」

提名有三個，問她會揀哪一個時，她就笑說：「我唔答呢個問題呀。三個都要！哈哈哈。我知大家成日都講呢句，但係有提名就已經好感恩，已經係贏咗，因為有三個提名已經好黐線。我唔會同用「擔心」呢個字形容，我會用「榮幸」去形容（自己有份提名），特別今年特登影咗啲（場刊））相，我一睇到啲相就覺得好榮幸，點解我可以喺鍾嘉欣、Ali（李佳芯）、Yoyo（陳自瑤）佢哋隔離嘅，覺得係dreams come ture。」

姜麗文近年在戲劇上發展非常好。（劇集截圖）

姜麗文曾因失戀而患上抑鬱症，直到遇到Pakho人生多了色彩。（《女兒們的男朋友》擷圖）

秦沛（Paul哥）拍完本劇最後一場戲，姜麗文到場獻花。（陳順禎攝）

家人會否出席睇騷？她就表示未婚夫在外國，所以會透露電視機支持她，至於爸爸和哥哥，他們也會在當晚睇電視支持，更表示：「如果爸爸同哥哥到場？嘩！會好黐線！哎呀，唔好呀，好緊張。」她亦透露，自己已經寫好當晚的致謝詞：「我本來冇，但係好多人都同我講一定要ready（寫定稿），因為上到台會空白一遍。」

+ 3