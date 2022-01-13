王浩信返內地交流老婆陳自瑤拍晒手　傳蔡思貝將隨行北上

王浩信與陳自瑤夫婦平時極少互動，不時都傳兩人冷戰。不過去年開始漸漸破冰，被網民發現一家三口去主題公園，陳自瑤其後有在老公主演的網絡電影《兵王之絕境狙殺》留言支持，陳自瑤得到無綫最佳女配角，王浩信就出post道賀。

王祖藍帶隊回內地交流，第一團有高海寧、王浩信及張振朗。（IG@wong_cho_lam）

兩公婆今日（13日）繼續在網上有互動，上年回巢無綫擔任首席創意官的王祖藍，在社交平台上載新相，帶領藝員同事返大陸交流，寫道：「TVB內地交流組，第一組順利到達，歡迎內地的夥伴們交流指導。」同行還有王浩信、張振朗及高海寧，老公身負重任，老婆陳自瑤有用emoji拍手及兩團火打氣。據消息指，今次交流之旅還會有其他藝員陸續報到，包括前年與王浩信攜手拎視帝后的蔡思貝都是交流團一分子。

萬千星輝｜陳自瑤奪得最佳女配角 老公王浩信立即出post道賀

YoYo好落力支持交流團。

至於今日34歲生日的高海寧，昨日就與張曦雯、宋熙年、陳智燊提早慶祝，她亦有上載搭飛機相，表示要在機上迎接34歲。

有傳蔡思貝亦會北上交流。（資料圖片）

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