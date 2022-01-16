「吱吱鼠」49歲張沅薇復出幕前　同姜濤有緣想演媽媽止戲癮

闊別娛樂圈多年的藝人張沅薇，趁踏入新一年，日前開社交平台賬號，宣佈重新投入娛樂圈，並在元旦日寫道：「I am ready!!Are you ready. 2022我嚟喇。」上年無綫（TVB）節目《童你一起長大了》與不同兒童節目敍舊見面，張沅薇都有上節目與譚玉瑛、黎芷珊、蓋世寶講節目回憶。

張沅薇元旦日宣布復出，再次投身娛樂圈。（IG@loveamy_official）

今年49歲的張沅薇公公是資深藝人良鳴，她1985年做模特兒入行，1991年簽約TVB，擔任兒童節目《閃電傳真機》主持，同期還有譚玉瑛、黎芷珊，是「吱吱鼠」環節的老鼠之一。張沅薇本身有一副娃娃臉，由於受歡迎而有不同工作機會，兒童節目之後轉到夜晚時段主持《翡翠音樂幹線》，又拍過《刑事偵緝檔案II》、《900重案追兇》、《愛生事家庭》等劇集。到1997年離開TVB轉戰電影並與音樂人王雙駿拍拖，因為大肚而決定退出娛樂圈。

張沅薇之前在《童年一起長大了》再扮吱吱鼠。

點擊睇張沅薇《閃電傳真機》時代舊照：

+ 2

張沅薇現時有位22歲大仔及15歲細仔，又有位好老公支持復出，尤其是之前上過《童你一起長大了》發現仍有好多人認識自己，節目出街有不少迴響，加上息影多年有戲癮，最想做媽媽角色，尤其是想同姜濤＠MIRROR合作，覺得姜濤勤力又謙虛，與大仔更是同齡份外有親切感。

張沅薇與限兆輝有過床戲！（劇照＠刑事偵緝檔案II）

同場加映：45歲文頌嫻相隔兩年再度拍劇 清爽短髮造型令人眼前一亮

重溫過往演出：

+ 18