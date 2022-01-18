東張西望丨吳幸美制止怪叔叔幼稚園前自瀆　強硬態度迫停手

無綫節目《東張西望》今日再次有令人驚訝的報道，吳幸美在將軍澳厚德邨直接向劣跡班班的公園自瀆怪叔叔迫問，揭發一宗典型隱蔽長者問題。

吳幸美上前迫問怪叔叔。（節目截圖）

據節目報道，怪叔叔幾乎每日都會到公園有「怪異動作」，由於次數頻密，位置又臨近幼稚園，好多街坊都曾經目睹完整過程，無論學生家長、屋苑清潔姐姐、男/女街坊都向吳幸美投訴怪叔叔行為異常。吳幸美帶隊直擊當日，由朝早七點等到八點幼稚園上學時間，終於見到怪叔叔出現，一個朝早更目擊兩次自瀆行為，吳幸美更衝上前問「你係咪做不雅動作？」、「知唔知犯法？」極度勇敢，怪叔叔唯唯諾諾承認有錯及知道犯法，吳幸美再追問：「其實你知唔知會嚇親小朋友？以後會唔會咁做？知唔知我哋可以報警？你會應承我哋啲咩？」

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節目有向社工查詢，香港有好多隱蔽長者對自己的行為沒有太多認知，而節目直擊當日，幼稚園負責人亦都有報警，最終警方以涉嫌破壞公眾體統拘捕一名58歲男子。

吳幸美獲提名角逐最佳女主持。

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