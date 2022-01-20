「皇阿瑪」張鐵林平時書法作品賣逾10萬　直播大平賣網友吐槽

圈中有不少藝人都寫得一手好書法，繼早前內地女星劉曉慶在直播間揮毫潑墨寫書法作販賣後，有《還珠格格》系列「皇阿瑪」張鐵林亦步其後塵，近日在直播間拍賣自寫的書法字，竟然一個「福」字要價1688人民幣（約2000港幣），還是特價出售的，令不少網友吐槽。

張鐵林在圈中已是出了名愛寫書法。（微博圖片）

有「皇帝專業戶」之稱的張鐵林，已經專研寫書法有多年經驗，其功力已經深得同行的認可，更多次舉行書法作品展，身上除了被標記是演員之外，還是一位書法家。近日，他就現身某直播間以「皇阿瑪送福迎春祈祥」為主題，當場揮毫潑墨寫字作售賣，在旁的主持人聲稱平日張鐵林寫的書法作品要價就已經10萬人民幣（約12萬港幣），不過為了配合直播活動，當作特價售賣，單一個「福」字就售1688人民幣（約2000港幣），而張鐵林本人笑說當作是送的。

張鐵林在直播間賣字。（微博圖片）

一個「福」字售1688人民幣（約2000港幣）。（微博圖片）

雖然張鐵林寫的書法不俗，不過網友們似乎不賣帳，還嘲諷他真把自己當皇帝了，似乎入戲太深。但是終有人肯定他的書法，據網友貼出的售賣平台網上顯示，目前已經售出兩份。

只售出兩份而已。（微博圖片）