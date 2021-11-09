劉曉慶直播賣書法受網友追捧　親筆寫「舍得」二字又值幾錢？

近年直播行業盛行誘發不少商機，因此有不少明星加入直播行列帶貨，幾乎都做得有聲有色，最近66歲的內地女星劉曉慶亦加入該行列。不過她的直播方式就與眾不同，在直播間揮毫潑墨寫書法作販賣，作品從888元人民幣 (約10000萬港幣)到9999元人民幣(約12000萬港幣)不等，購買的網友還不少，絕對是一字值千金。

劉曉慶除了演技了得之外，還寫得一手好書法。（劉曉慶微博圖片）

近來加入直播間的劉曉慶人氣完全不輸一眾年輕明星，只要開直播最起碼有超過1萬名網友收看。在她的直播間佈滿了各式各樣的書法作品，憑着寫書法竟然在市場上有價有市，販售價錢驚人，但追捧的人士都不少。

劉曉慶直播賣字 。（微博圖片）

身穿輕便服裝的劉曉慶在直播間中一邊同網友互動一邊揮墨寫書法，每當她寫完之後，背後有兩名年輕工作人員手持她的作品亮鏡，正因為有了劉曉慶的名氣加持，其作品價格亦水漲船高，單是一個「福」字就售888人民幣，已超過160名網友購買，「舍得」二字售9999人民幣，有14名網友購買，還有各式各樣的字詞書法都受到網友青睞，看來她的書法才藝是得到大家的肯定。

眼見她的書法作品揮筆有力，充滿大將之風，原來不講不知她在書法界中學習了多年。據內地媒體指出，她在多年前曾拜中國書法家協會理事曾來德為師，所以練就一手好字。

劉曉慶的作品受到不少網友追捧。（微博圖片）

圈中除了劉閱慶愛寫書法之外，還有「B哥哥」鍾鎮濤，他不時透過微博上貼書法作品，見他寫的字體大小字結合，線條上粗幼分明，揮毫有力非常有個性。他寫的書法曾在「香港演藝人協會周年晚宴」中，以38萬港幣賣出，可想而知他的書法能力是被得到認可的。

鍾鎮濤的書法揮毫有力非常有個性。（鍾鎮濤微博圖片）

還有人稱「娘娘」的孫儷，亦不時在微博上貼其書法作品，早前她手抄書寫的字帖「般若波羅蜜多心經」就在書畫家童衍方的個展中作出展覽，她感到非常開心在微博留言道：「童老師的個展，我也去湊熱鬧了，感謝童老師的鼓勵。」眼見她的字跡端莊秀美，工整既有力量且有一種大氣的感覺，看着整幅字畫完全不輸專業人士，可想而知她的書法功力絕對是靠日積月累而練成的。

孫儷的手抄書寫字帖作出展覽。（孫儷微博圖片）