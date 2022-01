張繼聰今日(20日)在Instagram上載了與老婆謝安琪的15年前舊合照及自己爆肌近照,在帖文中寫道:「A happy marriage is a Long conversation Which always seems Too Short (幸福的婚姻是一場漫長的談話,總是顯得太短)」向老婆表達愛意。原來今天是張繼聰與謝安琪二人結婚的15周年,張繼聰還表示:「結婚咁耐,你都keep到,都係咁靚,我就keep唔到….. 」不過就見到張繼聰比多年前健碩了不少,網民紛紛表示祝福:「Stay sweet」、「要繼續甜甜蜜蜜」、「淨係個caption都夠晒sweet」。

點擊下圖睇下以前佢哋嘅合照:

