33歲Jessica C.曬紅噹噹內衣Look賀虎年　身段超完美令人難以置信

現時33歲的Jessica C.與老公安志杰（Andy）二人育有一對仔女，生活非常幸福美滿，而她即使已成為人妻，身材依然Keep得好好！
昨日（20/1），Jessica C.在Instagram上曬出多張照片，身穿紅色內衣褲的她，顯得肌膚非常好看，見到她若隱若現的腹肌，而另一張相就見到Jessica C.坐在毛氈上，手拿着舞獅公仔大騷長腿，在帖文中還表示：「Red underwear just in time for the Lunar New Year . In Chinese culture, red is a lucky color that represents happiness and good fortune. May 2022 be a lucky year for us all！（正好趕上農曆新年的紅色內衣，在中國文化中，紅色是代表幸福和吉祥的吉祥顏色。 2022年對我們所有人來說都是幸運的一年！）」。看來不單農曆新年好襯紅色，連Jessica C.也是！網民唔敢相信身材如此姣好的Jessica C.居然是兩位小孩媽媽：「two baby？unbelievable！（兩個BB？難以置信！）」
點擊下圖睇更多Jessica C.靚照：
+22
安志杰意外公開與Jessica C.家中格局 落地大窗望豪宅級靚海景《阿女又戀嚟》媚姨爆紅與沈殷怡Jessica C.行騷：真是亂來的未能與安志杰齊慶祝結婚四周年 Jessica C.獲老公送花超感動新冠肺炎︱Super Junior銀赫初步確診 3日前曾錄《Running Man》商台被指不愛環球歌手作品 森美稱歌好聽就播：唔係佢紅就要播本地小學參考ViuTV《玩埋我嗰份》？ 搞Zoom遊學團每位索價$750