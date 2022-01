33歲Jessica C.曬紅噹噹內衣Look賀虎年　身段超完美令人難以置信

現時33歲的Jessica C.與老公安志杰(Andy)二人育有一對仔女,生活非常幸福美滿,而她即使已成為人妻,身材依然Keep得好好!

二人育有一對仔女 (jesscambensy@IG)

昨日(20/1),Jessica C.在Instagram上曬出多張照片,身穿紅色內衣褲的她,顯得肌膚非常好看,見到她若隱若現的腹肌,而另一張相就見到Jessica C.坐在毛氈上,手拿着舞獅公仔大騷長腿,在帖文中還表示:「Red underwear just in time for the Lunar New Year . In Chinese culture, red is a lucky color that represents happiness and good fortune. May 2022 be a lucky year for us all!(正好趕上農曆新年的紅色內衣,在中國文化中,紅色是代表幸福和吉祥的吉祥顏色。 2022年對我們所有人來說都是幸運的一年!)」。看來不單農曆新年好襯紅色,連Jessica C.也是!網民唔敢相信身材如此姣好的Jessica C.居然是兩位小孩媽媽:「two baby?unbelievable!(兩個BB?難以置信!)」

