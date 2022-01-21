33歲Jessica C.曬紅噹噹內衣Look賀虎年　身段超完美令人難以置信

現時33歲的Jessica C.與老公安志杰（Andy）二人育有一對仔女，生活非常幸福美滿，而她即使已成為人妻，身材依然Keep得好好！

二人育有一對仔女 (jesscambensy@IG)

昨日（20/1），Jessica C.在Instagram上曬出多張照片，身穿紅色內衣褲的她，顯得肌膚非常好看，見到她若隱若現的腹肌，而另一張相就見到Jessica C.坐在毛氈上，手拿着舞獅公仔大騷長腿，在帖文中還表示：「Red underwear just in time for the Lunar New Year . In Chinese culture, red is a lucky color that represents happiness and good fortune. May 2022 be a lucky year for us all！（正好趕上農曆新年的紅色內衣，在中國文化中，紅色是代表幸福和吉祥的吉祥顏色。 2022年對我們所有人來說都是幸運的一年！）」。看來不單農曆新年好襯紅色，連Jessica C.也是！網民唔敢相信身材如此姣好的Jessica C.居然是兩位小孩媽媽：「two baby？unbelievable！（兩個BB？難以置信！）」

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