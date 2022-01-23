疫下蔣怡同小朋友「困獸鬥」　嘆冇機會釋放壓力：不斷循環嘅噩夢

蔣怡今日（23/01）為《開電視》拍攝賀年節目，她透露近來忙於製作自己的小食品牌，且生意還十分不錯。



蔣怡好Fit。（梁碧玲攝）

她說：「由聖誕節已經launch咗，有鵝肝醬同果仁，同埋好受歡迎，新年又會再開賣，仲加多咗一款味道嘅果仁，仲會同其他品牌合作出禮盒。」她表示因為屬於「手作仔」，產量不算多，所以一在網上推出就已經沽清：「一開始我要叫啲新戚朋友唔好買咁多。」她亦表示，如果需要增加的話，可能會考慮搵工廠合作製作自家品牌。

蔣怡同陶大宇。（梁碧玲攝）

疫情期間，蔣怡一對小朋友都要留在家中開Zoom上堂，說：「一時間睇住呢個上堂，另一時間又再睇住嗰個，跟住又要做功課，check功課，準備溫書，老師又send好多好多email畀我，我又睇唔切，又要download好多功課。真係會𢛴到不得了，同埋之前日頭辛苦完，夜晚都可以出街同朋友聚吓放鬆，但係上一個禮拜好似困喺一個局入面，由朝到晚起身都係煮早餐、午餐、沖涼、瞓覺，第二日又嚟過，好似一個不斷循環噩夢咁，冇空間去釋放壓力。」