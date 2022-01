黃心穎自從與許志安被爆出「安心偷食」事件後,形象破產。除失去有「絕世筍盤」之稱的男友馬國明外,亦被TVB無限期雪藏,愛情事業一鋪清袋。早前在聖誕節11個月她終於再次更新社交網站,再對上一次已經是2021年1月的生日,到了今日(23日)她終於再次因為自己生日而出post,除了一張手捧蛋糕相之外,更有與好姊妹黃心美和黃心妙同框合照,寫道:「Thank you all 🎂🙏🏻🥰 and wish you all well too, it’s been a long time. 🌹」

👇👇👇點擊睇更多黃心穎靚相👇👇👇

+ 48

👇👇👇點擊睇更埋多黃心妙靚相👇👇👇

+ 8

同場加映:ViuTV大台理論|十個電視劇集老土情節 廁所永遠有人偷聽

以下立即為大家列出十個電視劇集老土情節,點擊下圖睇詳情: