七線人棄王｜五子製作短劇望大家堅持追夢：係我哋現實入面嘅心聲

《七線人棄王》除了之前曝光的野外Camping、無底線自爆式Talk Show、七線王實驗式體驗及七線王日記外，還有不少爆趣無厘頭短劇，其中一個重頭劇更由五子親自上陣自編自導自演，客串嘉賓則有戴耀明及鍾志光。短劇內容講述膽小怕事的小混混熹熹，孖住胡裡胡塗的江湖大佬駿駿，企圖向一表人才的遠遠行劫，卻反被說服轉為潛行豪宅爆格。以為成功撇甩兩位江湖人士的遠遠，開車期間再度遇上惡賊堅堅及神化Style的文文「騎劫」，最終五子在遠遠寓所「相遇」，並因種種經歷成為好友，最後發現有人玩背叛…

左起：陳俊堅、林浩文、姚宏遠、鄭雋熹、程浩駿

雖然短劇只有十分鐘，但背後製作卻異常認真。先數五子造型，除了Bob頭江湖人士Look、還有探員、搜證人士、道士、醫護人員及綁架犯Look等。為了讓觀眾及自己過足戲癮，五子除了設計了「既簡單又隆重」的手術室場口，兼且無厘頭以熨斗代替心肺復甦器外，還設計了一場超大型「錯摸式」槍戰場面， 即使製作成本一點也不高，但五子拍出來的效果仍算有點睇頭，加上大量無厘頭鄉下話兼港式英語，相當搞笑。據知為了拍好處男擔正劇，五子落足心思，除了事前花了大量時間進行場地視察，之後拍攝工作也花了接近四天才完成，拍攝期間更多次遇上貨真價實的「屋漏兼逢連夜雨」。

呢個綁架犯造型又幾sharp 醒喎。呢個短劇鍾志光有份客串演出，而且仲幾搞笑吓。

根據製作組發布的最新拍攝花絮片，五子拍攝槍戰當日天氣相當惡劣，不但大霧，還一直刮風下大雨。由於製作成本及時間有限，五子及現場工作人員決定硬著頭皮頂硬上，不但被風吹至東歪西倒，連眼睛也睜不開，更要在甚為艱難的情況下完成多個動作場面，熱血指數爆燈。五子事後笑言希望透過誇張的短劇手法，激勵大家堅持追夢。「套劇最後會發現我哋五個其實係臨記，只係代替主角『度位』架啫，雖然係咁，我哋嘅對白係『做臨時演員係辛苦，但享受就得啦，唔係十年後邊度有嘢講？』呢個亦係我哋現實入面嘅心聲。」

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