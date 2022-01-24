鐵拳英雄．劇評二｜劇情有推進主線簡單而突出　疫下「送飯」首選

《鐵拳英雄》第6-10集劇評



《鐵拳英雄》未播前，監製於記者會上解釋，劇集之所以要今時今日先出街其實是因為花了三年時間製作後期和剪接。期望是有的，但眾所周知TVB出品，尤其是在古裝街取景拍攝的，都不算是大budget的製作，否則就不會在古裝街拍攝，而是在中國橫店景。首周《鐵拳英雄》的直播收視有20.9點算是「交到差」的成績，可能由於疫情下大家減少了外出，多了人睇電視，又可能純粹因為《鐵拳英雄》真係好睇。

練埋易筋經話唔埋真係得。（《鐵拳英雄》截圖）

說回《鐵拳英雄》，第一周的故事背景和人物介紹的劇情線後，第二周亦開始推進主線。主線是什麼？除了陳展鵬（飾步天下）和元秋（飾丁細鳳）「尋親記」之外，當然是講他們怎樣帶領唐人街一班街坊對抗惡勢，最後大團圓結局的故事。上一篇劇評都講過，套路比較上直接亦可以說「老土」，但與《刑偵日記》這種懸疑劇相比，相對上簡單明暸得多，有一定的捧場客。

唔拖戲係好嘅。（《鐵拳英雄》截圖）

值得一讚的是，第二周劇情依然keep到一貫水準，除了冇拖戲，陳展鵬和元秋已經尋得鄭世豪（飾畢易/步青原）就是失散多年的弟弟/兒子之外，劇情亦由原本的唐人街街坊與警察對抗增加至街坊、警察、金家和彭家，金家和彭家為爭地盤互相角力，警察從中得益，唐人街的街坊又夾在其中成為受害者，而主角一行人則是惡勢力的反抗者。劇情互相緊扣之餘幾乎沒有悶場，沒有多餘的談情，有的只是刺激打鬥場面。第10集結尾講到姚子羚（飾金福妹）被陳國峰（飾金耀龍）打毒品後被其手下輪姦，還故意留下懸念讓人期待。

正常人唔會諗到用「濕電」救人囉。（《鐵拳英雄》截圖）

成本低又如何，終究成功因素還是取決於劇本。雖然《鐵拳英雄》充滿住3，40年前武打片的懷舊感，劇中也有些例如唐詩詠（飾錢芊芊）為救陳展鵬而用家用電壓取代心臟起搏器，等不合理的情節，甚至是打鬥中武林高手可以原地跳起差不多兩米高（原地起跳世界紀錄是1.90米），不過當《鐵拳英雄》是一套合家歡、送飯的劇集也是不錯的。

勁過世界紀錄！（《鐵拳英雄》截圖）