岑麗香孖朱栢康拍廣告做夫妻有感而發　感恩老公支持自己重投演藝

由岑麗香（Eliza）、朱栢康主演的「滙豐卓越理財」微電影，二人首度合作飾演夫婦， Eliza 在片中是位正在懷孕的母親，而朱栢康飾演其丈夫，對她呵護備至。但就在此時，Eliza被夢寐以求的時裝編輯工作取錄，令到Eliza必須在工作及家庭中進行取捨。最後丈夫選擇決定辭去工作，在家中照顧小朋友及經營網店，讓 Eliza 放心外出追尋夢想。

岑麗香、朱栢康首度合演夫婦。

岑麗香感恩丈夫支持自己在演藝工作發展

而現實生活中的 Eliza同樣家中有小朋友及愛錫她的丈夫，是一位令人羨慕的幸福人妻。在拍攝時 Eliza跟戲中的小朋友相處甚有心得，但回想自己剛有小朋友時，的確為她的生活帶來很大的轉變，因為照顧小朋友是一種學問，需要適應和學習。跟廣告中的媽媽一樣。

現實生活中的 Eliza同樣家中有小朋友及愛錫她的丈夫，是一位令人羨慕的幸福人妻。

Eliza 是位以家庭為重的人，但同時很喜歡演藝工作，幸好獲得丈夫的理解和支持，使她放心在演戲工作上發展。Eliza 表示在廣告片中朱栢康的對白：「這個家放心交給我們」，令她有感而發，想起自己的丈夫亦曾經在她生完小朋友，準備重投演藝工作時，給她的鼓勵和支持，所以拍攝時Eliza 更能投入感情，她感恩有一位體諒和愛錫自己的丈夫。

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