「聲夢學員」冼靖峰開Live失言　謂「03年即係沙士死剩種呀？」

現時新冠肺炎（COVID-19）肆虐，令不少人生意和健康都受到影響，不多不少都會令香港人想起18年前，2003年同樣於香港肆虐的「SARS」病毒。有網民發現，日前（21/01）由「聲夢學員」Archie（冼靖峰）、Felix（林智樂）、Lolita（蔡愷穎）和 Windy（詹天文）一起直播的音樂Live Show中，冼靖峰就用了「SARS」疫情開了一個玩笑，令同場的三位聲夢學員都「打咗個突」，同時也令不少睇到言論的網民都感到憤怒。



冼靖峰失言，說03年出生是「沙士死剩種」。（YouTube截圖/A.A.MUSIC LIVE - Archie Felix Lolita Windy）

直播中，18歲的林智樂就趁住歌與歌之間談起眾人的年紀，說：「我諗呢度我哋有3個generation（世代）。」23歲的冼靖峰就回答：「兩個之嘛。我哋兩個再加佢（詹天文）咪3個囉。」林智樂：「你係咪00後呀？」冼靖峰續說：「差兩年，我98。」林智樂：「我同蔡愷穎都係03年。」蔡愷穎也說：「我同詹天文反而近啲。」這時候，冼靖峰就突然說了一句：「咩03年？即係沙士死剩種呀，係咪呀？」其他三位都即時呆晒，林智樂：「咩呀？」蔡愷穎更不禁驚嘆了一聲，說：「講呢啲？」。隨後冼靖峰即時「補鑊」，笑着說：「講笑講笑，哈哈。喂，其實（年紀）都係差少少啫。」林智樂停頓了半秒，才在剛才的對話中緩過來，回答：「我load唔到，都唔係差好遠啫。」眾人又交談了數句，就再繼續唱歌Live。