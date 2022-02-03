台大美女黃上晏IG黑色比堅尼照曬性感　完美腹肌反成網民焦點

台灣「音樂系女神」黃上晏（Rubis）外型亮眼，畢業於台師大音樂系，甜美笑容加上C罩杯火辣身材，擄獲大批男粉絲的心，受封「音樂系女神」，Facebook擁有67萬人追蹤， IG追蹤數也有45.1萬，人氣不容小覷。經常透過社群網站分享美照的她，近日曬出火辣比堅尼照，看起來頗有寫真書的feel，令人好奇難道是要出寫真。



照片中，只見黃上晏穿著一套黑色繞頸比堅尼，粗獷鏈條勾住胸前布料，南半球一覽無遺，腹部還有隱約的肌肉線條，超高衩下身直逼大腿根部，絕對領域剛好被一雙不科學的逆天長腿遮住，完美的身材曲線更顯腰瘦。

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美照曝光讓粉絲看了鼻血直流，紛紛留言大讚「辣妹沒有冬天」、「看到上晏的比堅尼整個熱起來了」、「冬天還能看到比堅尼真感謝」、「穿這樣太犯規」。

事實上，黃上晏去年底曾被粉絲問到有沒有公開活動，當時她親自回覆「明年我會考慮一下」，讓不少粉絲相當期待女神2022年能再出新寫真。至於何時會有好消息，就等女神親自宣布。

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