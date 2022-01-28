黃曉明坦承因媽媽喜歡才娶Angelababy：這個決定並非發自我的內心

黃曉明與Angelababy今日於微博共同宣布離婚，結束六年的婚姻。

黃曉明曾經在訪談中坦承，結婚前是因為媽媽很喜歡Angelababy才會娶她，他說：「自己娶baby，除了是因為她的美貌外，更重要的還是因為我媽媽非常喜歡她，最終我才決定娶她的，但其實這個決定並非發自我的內心」。

黃曉明與媽媽關係很好。（微博＠黃曉明）

黃曉明拍片反擊變樣傳聞：很多網友問我，我素顏到底長什麼樣子（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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當時很多網民對黃曉明的說法感到憤怒，認為他並不尊重baby，而訪談被掘出的時間正正是上年他們婚變傳聞最沸騰的時候，有人感到黃曉明有心將責任推卸給別人，而到了今日兩人終於離婚，當年的訪談又再次被討論。

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Angelababy帶仔仔機場現身 小海綿肥嘟嘟皮膚滑到似剝殼雞蛋（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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