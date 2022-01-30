Ian陳卓賢健身室成立半年宣布退出　投訴夥伴：缺乏透明度和尊重

Ian指夥伴間缺乏透明度和尊重，決定退出。（資料圖片）

Ian@MIRROR（陳卓賢）去年7月與朋友合資7位數，在尖沙咀成立健身室「Project i」，剪綵當日MIRROR成員AK、Jeremy、Stanley、Tiger、Jer和Alton撐場。可惜半年剛剛過去，Ian在社交平台宣布，決定辭去健身室所有業務。

Ian表示因為合作夥伴間溝通問題，決定辭去健身室所有業務。（IG@iancychan）

Ian今日（30日）晚上在社交平台撰文感謝友人在疫情下仍合力創業及穩定營運健身室，並說：「素來相信與人合作，最值得珍重的便是每個人獨特的想法、心態和處事。我熱愛團隊中的不同聲音和意見，因為可以互相學習，共同進步。心目中良好的團隊合作，應建基於互相尊重、坦誠相對。」然後話鋒一轉指無論公司行政、合作夥伴間溝通缺乏透明度和尊重，以致失去信任，最終決定辭去健身室所有業務。」

陳卓賢去年有份投資的健身室「Project i」去年7月開幕。（資料圖片）

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