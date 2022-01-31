蟲草大王避談李佳芯認暫停TVB千萬廣告　陳恩德：依家會喺ViuTV落

李佳芯（Ali）上周二（25日）在社交平台講到明，與「蟲草大王」陳恩德不會有任何發展空間。其後陳恩德旗下集團開活動記招，大爆無綫（TVB）提出不合理要求並決定不需要Ali出席，滿腔怒火轉化為行動，揚言會抽起所有在TVB的廣告，並傳出千萬廣告轉到對家ViuTV手中！

Ali早前態度決絕，表示與陳恩德不會有任何發展空間。（IG：@aliaime）

「蟲草大王」因李佳芯抽起TVB千萬廣告 ViuTV漁人得利聽日開始播

「蟲草大王」陳恩德今日接受《香港01》訪問時承認消息：「係暫停咗TVB廣告，依家廣告會喺ViuTV落，當然其他平台都會落緊。其實我唔理喇，我交咗畀公司負責人處理，年廿八或者廿九出我都唔清楚，平面又好電視台又好。」有人稱讚行事果斷，他自信地回覆：「我諗梗係畀錢嗰個惡啲，哈哈哈。」又揶揄TVB「放緊假」，沒有聯絡自己。

「蟲草大王」陳恩德承認暫停在TVB的廣告。（資料圖片）

問到會否有機會再與Ali合作，陳恩德都冇答案：「好多牽涉合作問題，唔係我想要、佢（Ali）想做就得嘅。」之前處處維護Ali並讚她好人，對於私人事陳恩德再次表示私人事不願再回應，至於虎年將近，問到會否拜年見面，他說：「我唔會搵人拜年，從來都係人哋嚟拜年。」

「蟲草大王」陳恩德上星期舉行旗下集團的寵物NFT發布會，原定獲邀出席的李佳芯卻沒有現身，最終由「翻版Ali」之稱的蔡潔頂上。（梁碧玲攝）

陳恩德（後排右二）曾經是《愛．回家之開心速遞》的米飯班主。（FB@陳恩德）

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