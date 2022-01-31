Anson Lo開工趕唔切慶祝教母生日　寫感人愛的文章：努力讓你自豪

男子組合MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）與屋企人一向都好好感情，尤其是「教母」（Anson Lo媽咪）錫住仔仔，經常都會半夜翻熱愛心湯水，細心照顧。原來今日（30日）是教母生日，但Anson Lo仍然要開工，他趁媽媽生日結束之前，趕在社交平台示愛：「生日快樂，我愛你。#MyQueen」

Anson Lo貼出小時候合照，多謝媽咪每日都關心自己。（IG@ansonlht）

教母生日大日子，Anson Lo仍然在開工趕不及回家慶祝，不過他在社交平台上載小時候的母子合照，又在「愛的文章」中多謝媽咪：「教母，知道最近的日子，你很擔心我，擔心我太夜歸家，擔心我拍電影的情緒，擔心我對新歌的著緊，每一晚你也依然堅持在我踏入家門口時，走出客廳見我，哪怕只是閑聊幾句。」他又許願未來可以讓教母更放心：「新一年，但願你不用再為我太操心，我會好好照顧自己，努力做好表現給你看，讓你自豪。生日快樂，我愛你。#MyQueen」

Anson Lo快閃銅鑼灣與巨幕應援合照 引「神徒」到場尖叫圍觀

點擊下圖觀看Anson Lo快閃銅鑼灣情況：

點擊下圖睇下教主幾靚仔！！：

+ 6

同場加映：Candy@COLLAR素顏真面目照片被翻出 冇化妝顯臉大好嚇人

點擊下圖看看Candy的素顏照和其他美照︰