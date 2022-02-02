賀年節目現粗口唔係第一次　曾偉忠蔡育瑜足金「X猴」成經典流傳

早前（31日）於無綫播出的賀年節目《虎躍騰飛迎新歲》，汪明荃（阿姐）在節目中以草書寫「虎」字，因字形外觀與粗口字高度相似，雖然阿姐事後在Instagram上指網民：「真係諗多咗」， 但是依然是不少人拜年時的討論話題。除了阿姐這次的事件外，其實賀年節目現粗口不是第一次。

汪明荃（阿姐）在節目中以草書寫「虎」字，字形外觀與粗口字高度相似（無綫電視截圖）

於2004年時，無綫足球評述員曾偉忠及蔡育瑜在主持深夜節目《英格蘭超級聯賽精華》在公布「賀年送金猴」有獎問答遊戲的得獎名單時，曾偉忠誤將足金「金猴」讀成粗口「X猴」，隨後蔡育瑜可能因受到曾偉忠的影響，居然把足金「金猴」讀成足金「X含」。因為這件烏龍事件非常經典，所以在網絡流傳多年，不少網民更是記得當時有獎問答遊戲的答案及得獎者姓名。

曾偉忠及蔡育瑜因誤讀粗口，忍俊不禁，笑了出來。（YouTube/@waiyue）

不過時隔12年又迎來了猴年，在2016年時曾偉忠及蔡育瑜決定再次公布有獎問答遊戲，再次送足金「金」猴，一雪前恥。在兩位主持「苦練」12年的情況下，終於讀出「金」猴的正確讀音，在影片中更是見到曾偉忠與蔡育瑜開心到抱住對方。

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汪明荃「虎」字書法被指似有性暗示 拍片回應勁玩得：真係諗多