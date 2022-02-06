22歲新人李浩菲被嘲「捧極都唔紅」　背景強大仲係郭富城契女？

內地娛樂圈不時出現一些「出道即巔峰」的藝人，好似早年的景甜、近年的李一桐、「謀女郎」劉浩存等，影視邀約不斷，合作的全是大星，但奈何實力難以同工作條件相當，捧極都唔紅，遭到全網嘲。而近日，又有一位新生代被指「強行捧紅」，就是99年出世的李浩菲。



李浩菲尚未有太大知名度。（微博@李浩菲Areil）

李浩菲學舞蹈出身，畢業於中國傳媒大學表演系，樣貌不算出眾，勝在甜美清純，與周冬雨有幾分相似。最新一套作品是同宋祖兒、王安宇合作的青春校園劇《陪你逐風飛翔》，飾演女主角的同學，演技一般，整體條件在圈中談不上優異。

李浩菲雖然是舞蹈出身，但身材並不高䠷，跳舞時肢體也比較僵硬。（微博@李浩菲Areil）

然而，在近日殺煞科的新劇《歡樂頌3》中，李浩菲位列五位主演之一，前四位分別是江疏影、楊采鈺、張佳寧以及張慧雯，雖然也不是一線演員，但知名度都比她高。由於前兩集《歡樂頌》是劉濤、蔣欣、楊紫等主演，是一套大熱劇集，當時第三集大換血還遭到不少網友反對，因此沒有什麼人氣、知名度同代表作的李浩菲能夠加入劇組，令一班劇迷都非常費解，指她是「資源咖（無實力被強行捧紅）」。

《歡樂頌3》五位新主演，右下為李浩菲。（微博@李浩菲Areil）

其次，原本劇集開拍時，李浩菲的角色原本是24歲的孫千。雖然也是新生代，但因為身材高䠷，氣質不錯，加之有些似全智賢，又在演技競演類節目《導演請就位2》中得到爾冬升賞識，因此有一定知名度，且之後劇集宣傳中都有她的身影，兩者相較，孫千也更適合該角色，最後卻被李浩菲頂替，所以網友將輿論矛頭都指向了李浩菲：「她的資源可真好。」

孫千身高172cm，四肢修長纖瘦，被封為「東北全智賢」。（微博@孫千）

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除此之外，李浩菲還曾加入內地國民綜藝節目《快樂大本營》做了一段時間主持，但也是負評聲一片，同時還參加了《中餐廳4》與《元氣滿滿的哥哥》，倒是靠這兩個節目找回些路人緣。事實上，李浩菲14歲時已經與宋佳、張嘉益、胡歌等實力演員合作劇集，未夠一年，又從全國藝術院校300多名學生中脫穎而出，主演青春電影《少女哪吒》，更以此獲得第18屆上海國際電影節電影頻道傳媒大獎最佳新人女演員獎；一年後，她出演郭富城、楊子姍主演的電影《天亮之前》，飾演郭富城女兒，有指戲外也被對方認作乾女兒，兩人關係不錯。2020年，李浩菲主演的偶像劇《拾光的秘密》播出，出品人于正還親自為她和男主角炒作，不過最後也沒有什麼水花。

兩人於2016年合作，有指郭富城認了李浩菲做契女。（微博圖片）

相對來說李一桐、劉浩存等來說，李浩菲的影視資源不算最好，畢竟大多是做配角，合作的大明星也不多，只是以她的實力同人氣，未達到主持、影視、綜藝隨意切換，瓣瓣都有她身影的地步，因此令網友猜測她的背景。目前來講，李浩菲尚未什麼突出的地方，也讓網友難有記憶點。