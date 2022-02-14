林宥嘉開直播宣傳演唱會　邀好友青峰同框　搞笑互動充滿喜感

林宥嘉將於13日舉辦「XIANG YU YI YANG」線上演唱會，頻跑通告催票，稍早開直播竟與青峰合體，青峰笑虧自己與林宥嘉私交很好這件事似乎沒什麼人知道，2人聊天不時突然無語又定格，青峰打趣：「沒有斷線，你們的網路沒問題，我跟他講電話也很常這樣，他會停下來思考很久，我會『喂喂！你還在嗎？』，這樣無聲大概40秒。」



2人穿上林宥嘉演唱會的周邊商品睡衣，被粉絲形容是開睡衣趴，林宥嘉形容這次演唱會很特別，會從泳池、置衣間等一路開唱，「像『活魚』一樣，是流動的」，青峰順勢逼問：「你平常是死魚、還是活魚？」林宥嘉笑說自己像奄奄一息的魚。

魚丁糸將於19、20日於台北小巨蛋舉辦「池堂影夜」演唱會，青峰打趣自己的演唱會自公布後都沒做什麼宣傳，但林宥嘉一邀約他助陣、他立馬就答應了，「在這場演唱會，有很多宥嘉想分享的心情，不管在過程中宥嘉經歷了多少辛酸、或是旁人看起來有多麼心疼，最後都會換成祝福，這是演唱會他可以帶給大家、大家可以帶給他的都會是很正向的循環」，接著馬上開玩笑說：「會再開發票給你，我講得太好了！」

林宥嘉原本想要唱歌給線上粉絲聽，卻遲遲想不起來是要唱哪首歌，顯示懊惱，青峰建議等他想起來時再錄限動唱給粉絲聽，林宥嘉驚喜會說：「這樣可以耶，謝謝！」青峰笑虧「你現在會忘東忘西是正常的，畢竟你也快接近我這個歲數了」，無厘頭的互動有莫名喜感。「XIANG YU YI YANG」線上演唱會購票可洽LINE MUSIC及KKTIX。

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