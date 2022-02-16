MIRROR又出公關災難？　爆姜濤拍廣告因為條褲而無理要求重拍

人紅自然多是非，最近ViuTV男團MIRROR不停有公關災難爆出，今年年頭不少鏡粉覺得MIRROR IG 小編不夠落力，更瘋狂Tag 花姐希望得到改善，最終要出動花姐親自回覆。之後又爆出MIRROR IG小編竟然隔空與鏡粉開火而且態度惡劣，隨即惹來網民及粉絲不滿小編的工作態度，最終要花姐出面代為道歉。

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其後到陳志雲於個人網台上，表示曾聽閒電台同事遭受MIRROR幕後團隊的不禮貌對待：「有位同事話，當時跟住MIRROR嘅工作人員都幾唔禮貌同佢講『你屬於邊個部門？你咁樣嚟要求影相，有冇徵求過你上司同意？』結果場面搞到幾尷尬。」

陳志雲表示曾聽閒電台同事遭受MIRROR幕後團隊的不禮貌對待。（影片截圖）

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到今日有傳媒爆出，MIRROR人氣擔當姜濤在拍完一個廣告後，因為條褲有問題而令效果不佳，要求廣告商安排重新拍攝！據知這件事令廣告商相當不滿，因為拍攝廣告期間有不少姜濤方面的工作人員在場，連花姐也有份監場，如果條褲有問題應該在拍攝時便要提出，若要重新拍攝，除了增加成本，又要配合場地、拍攝團隊、其他藝人等等，非常麻煩！另外，這個廣告亦有另一位藝人同場拍攝，據知其公司對重拍亦感到很不滿。姜濤經理人方面己回覆傳媒，否認事件並指每次拍攝一早已預備好服裝，所以不會出現上述問題。

MIRROR愈來愈紅。（資料圖片）

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