吳啟華當年做主角仍拮据　轉戰內地吸金：一場商演等於兩個月工資

近年主力在內地發展的吳啟華，逐步減少幕前演出，但自從去年進駐抖音後，經常拍片同網民互動，吸引超過73萬粉絲關注。近日吳啟華接受內地傳媒訪問時，透露同朋友一起開了一間製作短視頻的公司，更已經在深圳買樓定居。除了大讚大灣區生活舒適之外，吳啟華還提及當年在TVB發展時收入低，生活拮据。



吳啟華經常拍片同網民互動。（影片截圖）

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現年57歲的吳啟華當年簽約TVB後以演反派角色為主，1987年他因與公司產生糾紛而一度離巢拍電影，更試過參演三級片，不過最令人印象深刻的不得不提他在《九品芝麻官》中飾演反派方唐鏡，除了與周星馳有連場搞笑對手戲之外，不少對白如「彈出彈入」、「大咩大、人咩人」、「打我吖笨」等至今都是經典。1996年吳啟華重返TVB拍劇，憑《妙手仁心》中程至美醫生一角而大受歡迎，不但成功大洗底，更令他的演藝事業攀上巔峰！自此，吳啟華幾乎在每部劇集中都擔任男主角，無論是《倚天屠龍記》中的張無忌，還是《美味情緣》中的馬友都深受觀眾喜愛，直至2006年再度離巢。

回顧吳啟華演過的經典角色：

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吳啟華的寶貝女吳熙兒愈大愈靚女！（微博@吳熙兒_Cynthja）

之後吳啟華轉往內地發展，2007年他與內地演員石洋子結婚，婚後育有一女吳熙兒，可惜這段婚姻最後在2014年結束。吳啟華坦言當年在香港生活壓力大，每個月都入不敷出，即使每套劇都擔正做主角，仍生活拮据：「一個月也只有幾千塊，房租都可能要幾千塊，很難生活，不是像大家看起來那麼風光，賺那麼多錢。當時在電視台時，普遍遭到剝削，沒有得到應有的報酬。比如我拍一部戲，本來可以拿到十塊錢，電視台會拿走八塊，只剩兩塊給我，這樣很難生活，並不像大家看到明星好像拍部戲能拿很多錢，很多人在電視台都過得比較拮据。」

吳啟華當年在《妙手仁心》中飾演程至美醫生，深受觀眾喜愛。（影片截圖）

2013年吳啟華回巢接拍《On Call 36小時II》。（劇照）

吳啟華在2013年高調回巢接拍《On Call 36小時II》，之後他再參演了《女人俱樂部》、《再戰明天》、《純熟意外》及《飛虎之雷霆極戰》等，近年一直在香港及內地兩邊走，直至疫情之後，他才在深圳買樓，他直言生活節奏比起香港慢，壓力小很多：「在內地，不說是男主角，就算做到二、三線，報酬都比香港好得多，再加上其他收入，比如商演。有很多香港藝人來內地，做商演都足夠好好生活，做一場商演等於電視台兩個月的工資，很多現在已經沒在拍戲的老演員，都是在做這個。說實話，這也是一種出路。」現時吳啟華除了拍短視頻之外，亦有出席商演活動，保養得宜的他人氣魅力都不減！

依然好受歡迎！（視覺中國）