2月四部內地劇集定檔播出　白百何隔四年推新作林允玩懷舊風

盛傳多時會播出的內地劇集《尚食》終於迎來好消息，官方微博宣布劇集將會在22日正式上線，引來不少網友關注。事關該劇有內地版《大長今》之稱，而且又是吳謹言時隔三年後推出的古裝劇，再加上男主角是《延禧攻略》的許凱，未播已經掀起熱話，「傅瓔CP」有望再爆紅。

2月已宣布定檔的劇集除了《尚食》之外，還有林允主演的青春劇《光陰裡的故事》、張藝興主演的都市劇《相逢時節》、白百何主演的都市劇《我們的婚姻》亦值得留意。

《尚食》將會在22日正式上線。（《尚食》微博圖片）

從《尚食》播放的預告片可見，在劇中飾演明宣宗朱瞻基的許凱相當威武，為了展現帝王家一面，為了穩固朱家權力他有不少打鬥場面，臉帶凶惡威嚴十足。而在後宮一面，他展現的面貌較為和善，依靠在吳謹言身邊猶如小綿羊似的，相當甜蜜。

許凱在劇中有不少打戲。（影片截圖）

而吳謹言在劇中一開始是擔任尚食局的宮女，主要從事廚務工作，後因照顧朱瞻基（許凱飾）二人從而相識相愛走在一起，在劇中有一幕吳謹言身穿大紅袍同朱瞻基成婚的畫面，最終成為太子嬪後到貴妃，有情人終成眷屬的畫面讓大家相當感動。事關，在《延禧攻略》中他們二人未能走在一起，但在該劇中最終成為夫妻，圓了大家對「傅瓔CP」的期待。

另外，該劇亦是吳謹言時隔三年後推出的古裝劇，如今未播已經在微博掀起「吳謹言尚食再演古裝」、「許凱吳謹言尚食攬腰抱」等話題，想必播出劇集會掀起一波追劇潮。

二人二度合作有情人終成眷屬讓不少網友看到高興。（影片截圖）

而白百何、佟大為主演的劇集《我們的婚姻》將在21日播出，該劇是白百何時隔四年後再推出的劇集。劇集主要圍繞在沈彗星（白百何飾）覺得時機成熟，不再做全職媽媽而再次進入職場的故事，當中經歷了家庭分擔的摩擦、事業上的重挫、婚姻出現危機等，最終在婚姻同事業中有不少碰撞而成長，學會了以更成熟的方式面對家庭和事業，同丈夫盛江川（佟大為飾）一起奮鬥。

而劇集的預告片播出後，白百何的演技再次獲得不少網友認同，認為她的人物代入感強，而且演繹自然貼近生活，在她身上看不出表演痕跡，大家都好期待她的新作。

白百何時隔四年再推出劇集。（《我們的婚姻》微博圖片）

而由雷佳音、袁泉、張藝興主演的劇集《相逢時節》，將在23日播出，該劇主要圍繞在兩個家庭兩代人數十年的恩怨糾葛，廠長之子簡宏成（雷佳音飾）同寧宥（袁泉飾）中年重逢之後，二人開始重述從前的恩怨，而寧宥的弟弟寧恕（張藝興飾）卻不斷從中作梗，不過到最後二人化解了恩怨，再次彼此重新認識亦認清了自己想要的生活。

劇集因為有張藝興的演出引來不少關注，事關近年來他在電視劇的表演相當出色，今次挑戰同多位演技派有不少對手戲，令大家相當期待。

《相逢時節》將在23日播出。（《相逢時節》微博圖片）

另一由林允、高至霆主演的青春年代劇《光陰裡的故事》將在20日播出。該劇主要以年輕人的角度出發，講述了陳一朵（林允飾）同寄住在她家中的畢來福（高至霆飾）一起生活、上學成長的故事。而進入1998年年代，汽車工業飛速發展，他們亦開始面對工作、愛情、人生，之後多位年輕人再次重聚一起搞創業，共同成長。

《光陰裡的故事》是一部充滿青春氣息的劇集，單看預告片已經充滿濃濃的舊時代味道，勾起不少網友小時候對家鄉的回憶。

《光陰裡的故事》將在20日播出。（《光陰裡的故事》微博圖片）