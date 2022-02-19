Lilian Kan簡幗儀開胸衣服藏小心機　網民流晒鼻血：強烈立體感！

現年33歲的Lilian Kan（簡幗儀）有「最美時裝設計師」之稱，身為「IG女神」的她在社交網站上坐擁逾25萬粉絲，不時會上載靚相炫耀自己的好身段，早前（14日） Lilian Kan為自家服裝品牌做生招牌，發布了一輯「大方系列」的照片，見她穿上有着開胸設計的針織連身裙，大騷S形曲線。

Lilian Kan不時會上載靚相炫耀自己的好身段。（IG/@liliankan）

而其中一張相是模特穿着的版本，胸口處的設計與Lilian所穿着的有所不同，原來是Lilian在衣服的胸口位置加了扣針，大大減少露肌程度。雖然不及模特大膽，但仍然引來不少網民激讚：「流晒鼻血」、「你着好睇好多，有強烈立體感」、「着得好睇過Model系列」，連倪晨曦都忍不住話：「太犯規了！」

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